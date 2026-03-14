Земљу погодила прва велика магнетна олуја

14.03.2026
Прва продужена магнетна олуја у марту почела је на Земљи прије више од девет часова, саопштили су руска Лабораторија за соларну астрономију и Институт за соларно-земаљску физику.
"Планетарна магнетна олуја откривена је од око поноћи по московском времену. Феномен је повезан са наглим повећањем брзине соларног вјетра близу Земље, што је, заузврат, узроковано короналном рупом на Сунцу", наводи се у саопштењу.
У објави се додаје да је олуја "необично константна" и да спада у "умјерене догађаје", пренио је ТАСС.
Руски научници су навели да је ово прва већа магнетна олуја од почетка мјесеца. Још један догађај примијећен је 4. марта, али је био кратак и није био узрокован спољним факторима.
У саопштењу се додаје да је прошле године забиљежено 19 магнетних олуја на Земљи.
