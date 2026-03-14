Земљу погодила прва велика магнетна олуја

14.03.2026

10:40

Фото: pexels/Delcho Dichev

Прва продужена магнетна олуја у марту почела је на Земљи прије више од девет часова, саопштили су руска Лабораторија за соларну астрономију и Институт за соларно-земаљску физику.

"Планетарна магнетна олуја откривена је од око поноћи по московском времену. Феномен је повезан са наглим повећањем брзине соларног вјетра близу Земље, што је, заузврат, узроковано короналном рупом на Сунцу", наводи се у саопштењу.

У објави се додаје да је олуја "необично константна" и да спада у "умјерене догађаје", пренио је ТАСС.

Багдад

Свијет

Ракета погодила америчку амбасаду у Багдаду

Руски научници су навели да је ово прва већа магнетна олуја од почетка мјесеца. Још један догађај примијећен је 4. марта, али је био кратак и није био узрокован спољним факторима.

У саопштењу се додаје да је прошле године забиљежено 19 магнетних олуја на Земљи.

Прочитајте више

Ракета погодила америчку амбасаду у Багдаду

Свијет

Ракета погодила америчку амбасаду у Багдаду

30 мин

0
Ево зашто никада не бисте требали држати телефон на кухињској плочи док кувате

Наука и технологија

Ево зашто никада не бисте требали држати телефон на кухињској плочи док кувате

33 мин

0
Јована Јеремић постала баба у 35. години

Сцена

Јована Јеремић постала баба у 35. години

45 мин

0
Кућа у потпуности изгорјела у пожару: Ватрогасци испод рушевина пронашли тијело мушкарца

Хроника

Кућа у потпуности изгорјела у пожару: Ватрогасци испод рушевина пронашли тијело мушкарца

46 мин

0

Више из рубрике

Ево зашто никада не бисте требали држати телефон на кухињској плочи док кувате

Наука и технологија

Ево зашто никада не бисте требали држати телефон на кухињској плочи док кувате

33 мин

0
Слушалице телефон

Наука и технологија

Озбиљно упозорење за кориснике Андорида: Ваш телефон може бити хакован за 45 секунди

19 ч

0
Мјесец планета

Наука и технологија

НАСА ускоро планира мисију на Мјесец

23 ч

0
Инстаграм: Мета уводи нову функцију

Наука и технологија

Инстаграм: Мета уводи нову функцију

1 д

0

Kада се тачно помјера сат ове годинe?

Овог прољећа плаве фармерке комбинујте са ''забрањеном бојом'': Најлуксузнија је замјена за црну

Ракета погодила америчку амбасаду у Багдаду

Ево зашто никада не бисте требали држати телефон на кухињској плочи док кувате

