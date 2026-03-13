НАСА ускоро планира мисију на Мјесец

Извор:
Америчка агенција за свемир саопштила је да је на добром путу да лансира своју мисију "Артемис II" почетком априла, у којој ће астронаути летјети око Мјесеца први пут послије више од 50 година.
Ракета је требало да буде лансирана у марту, али након што је откривено цурење хелијума, враћена је у зграду за склапање возила у Кејп Канавералу, Флорида, ради поправке.
НАСА је саопштила да је увјерена да је проблем ријешен и планира да врати ракету на лансирну рампу 19. марта, са најранијим могућим датумом лансирања 1. априла, преноси ББЦ.
Како је најављено, посаду Артемиса II чине три америчка астронаута, Рид Вајзман, Виктор Гловер и Кристина Кох, као и канадски астронаут Џереми Хансен.
Они ће бити први људи који ц́е летети на НАСА-иној такозваној мега ракети за Месец "Систем за лансирање у свемир", као и у свемирској летелици Орион.
Током десетодневне мисије, требало би да путују око друге стране Мјесеца, оне коју никада не видимо са Земље, и да се врате куц́и.
- Желимо да будемо сигурни да размишљамо о свему што може поћи по злу и да ли смо процијенили све ризике како бисмо се поставили у најбољу позицију за успјех - рекао је Џон Ханикат, предсједник тима за управљање мисијом Артемис II.
Према његовим ријечима, тим ради изванредан посао разумијевања, смањења и ублажавања ризика, као и постављања контрола за управљање ризиком.
НАСА је навела да неће покушавати још једну такозвану "генералну пробу" након што ракета буде избачена на лансирну рампу.
