Проблем у ракети за лет око Мјесеца: Упитно лансирање са астронаутима у марту

21.02.2026
18:45
Коментари:0
Наса је саопштила да је уочила проблем са протоком хелијума у ракети за лет око Мјесеца, што је угрозило планирано лансирање са астронаутима у марту.
За лансирање је потребан стабилан проток хелијума, пренио је АП.
“Ово ће готово сигурно утицати на прозор за лансирање у марту”, навела је Наса у саопштењу.
Овај проблем није повезан са цурењем водоничног горива које је покварило генералну пробу одбројавања ракете СЛС раније овог мјесеца.
Наса је саопштила да спроводи преглед података и да се припрема, ако то буде потребно, да врати ракету висине 98 метара у хангар на поправку у Свемирском центру “Кенеди”, на Флориди.
Могуће је да се радови обаве и на лансирној рампи, а агенција је саопштила да се инжењери припремају за обје опције.
Лансирање мисије “Артемис два” за лет око Мјесеца планирано је за 6. март.
Четири астронаута синоћ су отишла у карантин на 14 дана, који је обавезан ради избјегавања клица.
