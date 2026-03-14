Након скандала: Запјевао песму Тонија Цетинског усред Београда

Аутор:АТВ
14.03.2026
21:47
Коментари:0
Пјевач Ади Шоше прекинуо је концерт у Београду како би се обратио и захвалио публици на љубави и подршци, да би након тога запевао пјесму хрватског пјевача Тонија Цетинског.
"Како диван старт, романтичан и емотиван. Добро вече, Београде", рекао је Ади одушевљено.
Он је потом запевао пјесму Тонија Цетинског "Чекам те".
Подсјетимо, хрватски певач је одбио да наступа на Спенсу због спекулација да је тамо био логор. Ову одлуку је донио неколико сати пред заказани концерт, а потом је давао изјаве у којима је наглашавао да се каје што је наступао у Србији.
Ова ситуација подигла је велику прашину у региону, а велики број пјевача прокоментарисало је потез Цетинског. Многи су тврдили да је ово само алиби због чињенице да је продао 3.500 карата, преноси Мондо.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму