Након скандала: Запјевао песму Тонија Цетинског усред Београда

Аутор:

АТВ

14.03.2026

21:47

Коментари:

0
Фото: Printscreen/Youtube/HRT

Пјевач Ади Шоше прекинуо је концерт у Београду како би се обратио и захвалио публици на љубави и подршци, да би након тога запевао пјесму хрватског пјевача Тонија Цетинског.

"Како диван старт, романтичан и емотиван. Добро вече, Београде", рекао је Ади одушевљено.

Он је потом запевао пјесму Тонија Цетинског "Чекам те".

Подсјетимо, хрватски певач је одбио да наступа на Спенсу због спекулација да је тамо био логор. Ову одлуку је донио неколико сати пред заказани концерт, а потом је давао изјаве у којима је наглашавао да се каје што је наступао у Србији.

Ова ситуација подигла је велику прашину у региону, а велики број пјевача прокоментарисало је потез Цетинског. Многи су тврдили да је ово само алиби због чињенице да је продао 3.500 карата, преноси Мондо.

