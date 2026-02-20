Logo
Велики корак ка Мјесецу: НАСА успјешно тестирала СЛС за мисију Артемис II

20.02.2026

21:21

Фото: NASA

НАСА је спровела други тест пуњења гориве ракете "Space Launch System" (СЛС) суперхладним горивом, припремајући се за мисију Артемис II која ће поново одвести астронауте на Мјесец.

Тимови су упумпали више од 2,6 милиона литара течног водоника и довршили дводневни пробни одбројавање, уз минимално цурење горива, што је у границама безбједности, пренео је АП.

Резултат теста омогућава процену да ли је могуће лансирање у марту са посадом од четири астронаута, који ће путовати десет дана без слијетања или орбитирања.

Проблеми са цурењем водоника прате америчку свемирску агенцију још од времена спејс шатлова, али замјена заптивача и филтера дала је инжењерима повјерење за сљедећи корак, истичу стручњаци.

Свијет

Нема више "крађе савјета": Крај бесплатном разгледања у трговинама

Посада ће данас ући у двонедјељни карантин како би била спремна за лансирање, које би могло да буде најраније 6. марта.

Администратор НАСА-е Џаред Исакман истакао је да безбједност астронаута остаје приоритет и најавио редизајн веза за гориво прије сљедеће мисије Артемис III, која ће покушати да спусти посаду близу јужног пола Мјесеца.

Тагови :

Мјесец

Свемир

путовање

Коментари (0)
