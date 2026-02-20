Logo
Large banner

Додик: Мандић и Кнежевић су добили људску, моралну и политичку сатисфакцију

Извор:

РТРС

20.02.2026

20:47

Коментари:

0
Милорад Додик
Фото: АТВ

Андрија Мандић и Милан Кнежевић добили су данас људску, моралну и политичку сатисфакцију. Одлука Апелационог суда није потврда њихове невиности, јер се од првог дана то знало, али је потврда кривице оних који су их прогонили, истакао је Милорад Додик, предсједник СНСД-а.

Пробали су судовима да их политички елиминишу, али је народ на изборима елиминисао прогонитеље. Мандићу и Кнежевићу желим породичну срећу и успјех у политичком дјеловању - написао је Додик на мрежи Икс.

Апелациони суд Црне Горе одбацио је жалбу Специјалног државног тужилаштва и потврдио пресуду Вишег суда у Подгорици којом су Мандић, Кнежевић и остали оптужени у случају "државни удар" ослобођени оптужбе.

Подијели:

Таг :

Милорад Додик

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

НСРС

Република Српска

Резолуција о осуди величања усташке идеологије

1 ч

1
Горан Селак

Република Српска

Селак: Заштита српске имовине у ФБиХ од изузетног значаја за Републику Српску, министри правде усагласили заједнички институционални рад

5 ч

0
Милорад Додик

Република Српска

Додик: Остајем веома активан у политици, све ћу их побиједити

5 ч

20
Синиша Каран

Република Српска

Синиша Каран прегледан на УКЦ-у: Огласили се из Палате

6 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

20

58

Планови за напад на Иран ушли у завршну фазу

20

58

Захарова: Русију није могуће застрашити, ни уклонити

20

50

Осујећен терористички напад, Француска на ногама

20

47

Додик: Мандић и Кнежевић су добили људску, моралну и политичку сатисфакцију

20

33

Трамп након одлуке Врховног суда: "Уводим глобалне царине од 10 одсто"

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner