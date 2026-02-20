Додик: Мандић и Кнежевић су добили људску, моралну и политичку сатисфакцију

Извор:
Андрија Мандић и Милан Кнежевић добили су данас људску, моралну и политичку сатисфакцију. Одлука Апелационог суда није потврда њихове невиности, јер се од првог дана то знало, али је потврда кривице оних који су их прогонили, истакао је Милорад Додик, предсједник СНСД-а.
Пробали су судовима да их политички елиминишу, али је народ на изборима елиминисао прогонитеље. Мандићу и Кнежевићу желим породичну срећу и успјех у политичком дјеловању - написао је Додик на мрежи Икс.
Апелациони суд Црне Горе одбацио је жалбу Специјалног државног тужилаштва и потврдио пресуду Вишег суда у Подгорици којом су Мандић, Кнежевић и остали оптужени у случају "државни удар" ослобођени оптужбе.
