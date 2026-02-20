Logo
Large banner

Венс о одлуци о укидању царина: Ово је безакоње од стране суда

Извор:

СРНА

20.02.2026

21:39

Коментари:

0
Венс о одлуци о укидању царина: Ово је безакоње од стране суда
Фото: Tanjug/AP/The New York Times/Doug Mills

Амерички потпредсједник Џеј Ди Венс изјавио је данас да одлука америчког Врховног суда, којом су укинуте царине које је амерички предсједник Доналд Трамп увео великом броју земаља прошле године, представља "безакоње".

- Ово је безакоње од стране суда, чисто и једноставно. И његов једини ефекат ће бити да предсједнику отежава заштиту америчке индустрије и отпорности ланца снабдијевања - рекао је Венс.

Венс је казао да ће се Трамп ослонити на "широк спектар других царинских овлашћења" како би "унаприједио трговинске приоритете ове администрације".

- Предсједник Трамп има широк спектар других царинских овлашћења и користиће их да брани америчке раднике и унапређује трговинске приоритете ове администрације - закључио је Венс.

Врховни суд Сједињених Америчких Држава у Вашингтону донио је данас одлуку којом поништава широки спектар глобалних царина које је увео предсједник Доналд Трамп, што представља његов најзначајнији правни пораз од повратка у Бијелу кућу.

Суд је пресудио са шест гласова за и три против да је Трамп прекорачио овлашћења када је користио закон из 1977. године о савезној ванредној ситуацији (ИЕЕПА) за увођење реципрочних тарифа широм света.

Одлука се односи и на циљане увозне порезе које администрација оправдава борбом против трговине фентанилом.

Подијели:

Таг :

Џеј Ди Венс

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Нема више "крађе савјета": Крај бесплатном разгледања у трговинама

Свијет

Нема више "крађе савјета": Крај бесплатном разгледања у трговинама

2 ч

0
amerika napala iran

Свијет

Планови за напад на Иран ушли у завршну фазу

2 ч

0
Мариа Захарова

Свијет

Захарова: Русију није могуће застрашити, ни уклонити

2 ч

0
Осујећен терористички напад, Француска на ногама

Свијет

Осујећен терористички напад, Француска на ногама

2 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

54

Трамп: За Иран је боље да преговара о фер споразуму

22

49

Настављен меч Партизана и Меге

22

43

Централне вијести, 20.02.2026.

22

39

Вуковић за АТВ: Политичке партије из Сарајева не схватају дејтонску БиХ

22

29

Празни се трибина са навијачима Партизана, играчи се повукли у свлачионицу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner