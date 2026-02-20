Венс о одлуци о укидању царина: Ово је безакоње од стране суда

Извор:
СРНА
20.02.2026
21:39
Амерички потпредсједник Џеј Ди Венс изјавио је данас да одлука америчког Врховног суда, којом су укинуте царине које је амерички предсједник Доналд Трамп увео великом броју земаља прошле године, представља "безакоње".
- Ово је безакоње од стране суда, чисто и једноставно. И његов једини ефекат ће бити да предсједнику отежава заштиту америчке индустрије и отпорности ланца снабдијевања - рекао је Венс.
Венс је казао да ће се Трамп ослонити на "широк спектар других царинских овлашћења" како би "унаприједио трговинске приоритете ове администрације".
- Предсједник Трамп има широк спектар других царинских овлашћења и користиће их да брани америчке раднике и унапређује трговинске приоритете ове администрације - закључио је Венс.
Врховни суд Сједињених Америчких Држава у Вашингтону донио је данас одлуку којом поништава широки спектар глобалних царина које је увео предсједник Доналд Трамп, што представља његов најзначајнији правни пораз од повратка у Бијелу кућу.
Суд је пресудио са шест гласова за и три против да је Трамп прекорачио овлашћења када је користио закон из 1977. године о савезној ванредној ситуацији (ИЕЕПА) за увођење реципрочних тарифа широм света.
Одлука се односи и на циљане увозне порезе које администрација оправдава борбом против трговине фентанилом.
