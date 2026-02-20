Нема више "крађе савјета": Крај бесплатном разгледања у трговинама

Извор:
Уђу у трговину, сатима испробавају производе, траже савјет стручњака, а онда, уз неколико кликова на мобителу, исти артикал наруче онлајн по нижој цијени.
Феномен познат као "showrooming", или како га трговци све чешће називају "крађа савјета", прерастао је у озбиљан проблем широм Њемачке.
Купци физичке продавнице све чешће користе као бесплатан изложбени салон и савјетовалиште, док стварну куповину обављају на интернету.
Једна од оних која је одлучила стати томе украј је Стефание Кранц, власница породичне фирме Кранз, која продаје школске торбе у Бохум и Хагену.
"Посветимо купцима и по сат времена, детаљно их савјетујемо, мјеримо торбе, објашњавамо разлике. А они у међувремену на телефону траже јефтинију понуду. То фрустрира", каже Кранз.
Како би заштитила посао и вријеме својих запослених, трговина је увела нову праксу: стручно савјетовање наплаћује 25 евра (48.89 КМ). Ако купац на крају купи торбу, тај износ се одбија од цијене. Ако не купи, новац остаје трговини као надокнада за пружену услугу.
Сличан модел примјењује и берлинска трговина Скате и Глиде, која такође наплаћује савјет без обавезе куповине, преноси Вечерњи.хр.
"Showrooming" није само њемачки проблем. Трговци широм Европе биљеже слична искуства. У Милану је, примјерице, уведен модел наплате уласка на спортске догађаје, посјетиоци на улазу плаћају одређени износ који се касније може искористити за куповину унутар објекта.
Сличан концепт испробала је и једна Сплићанка током хокејашке утакмице у Милану.
"На улазу одмах очиташ картицу и скине ти се 25 евра (48.89 КМ). Послије можеш куповати унутра. Нема уласка бесплатно", испричала је.
Дигитална куповина промијенила је навике потрошача, али и односе на тржишту. Док купци траже најбољу цијену, трговци покушавају заштитити вриједност свог знања, времена и услуге.
Питање које се све чешће поставља гласи: треба ли савјет стручњака бити бесплатан или је вријеме да и он добије своју цијену?
