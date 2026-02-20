Logo
Осујећен терористички напад, Француска на ногама

Б92

20.02.2026

20:50

0
Канцеларија француског тужиоца за борбу против тероризма саопштила је данас да су ухапшена двојица тинејџера који су планирали напад на тржни центар у Лилу.

У саопштењу се наводи да је спријечена терористичка завјера и да су ухапшена двојица шеснаестогодишњака у уторак, пренио је Фигаро.

Истиче се да су они већ почели да производе експлозив.

Наводи се да је један од двојице малољетника, који је "фасциниран џихадистичком пропагандом и личностима", признао је да је планирао напад на тржни центар или концертну дворану, користећи ватрено оружје које је намјеравао да украде.

Други малољетник је осумњичен да је допринио јачању насилних радикалних увјерења првог малољетника.

Против двојице тинејџера покренута је судска истрага, за једног је затражен притвор, а за другог стављање под судски надзор.

Француска

Терористички напад

