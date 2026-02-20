Logo
Мађарска блокира реализацију кредита за Кијев
Амбасадор Мађарске у ЕУ успротивио се кредиту ЕУ за помоћ Украјини у износу од 90 милијарди евра, објавио је "Фајненшел тајмс" позивајући се на неименоване изворе.

Лист пише да је Мађарска блокирала усаглашени кредит за Украјину у износу од 90 милијарди евра и да је амбасадор Мађарске данас изразио противљење задуживању блока путем издавања обвезница, гарантованих буџетом Уније.

Да би Европска комисије могла да користи буџетске резерве за кредит Украјини, "Фајненшел тајмс" је подсјетио да је потребна једногласна одлука свих 27 чланица блока.

Политичка одлука донијета је на децембарском самиту ЕУ, а сада је у току усаглашавање пакета законодавних рјешења за практичну реализацију кредита.

Након тога потребно је још да то све потврде Европски парламент и Савјет ЕУ.

