Застрашујући снимак: Робот ликвидирао руског војника

Извор:

Телеграф

20.02.2026

17:38

ukrajinski robot
Фото: Printscreen/X

На друштвеним мрежама се појавио снимак са фронта у Украјини који први пут приказује директан сукоб између украјинског робота и руског војника и то у сукобу изблиза.

Снимак се приписује 411. посебној чети беспилотних система "Јастребови". Није познато где се тачно окршај догодио и када.

Видео је објављен на друштвеној мрежи Икс, бившем Твитеру, а приказује како се возило ноћу пробија стазом између уништених сеоских кућа.

zaluzni

Свијет

Покушан атентат на Залужног?

Камера на роботу брзо се помјера лијево и десно, док цијев митраљеза "Browning М2" претражује терен. Између зграда скрива се усамљени руски војник.

Дрон с инфрацрвеном камером открива његов положај, док он у паници тражи заклон. На снимку из ваздуха војник је видљив као бијела силуета на црној позадини.

Изгледа као да дрон просљеђује информације оператеру наоружаног робота, откривајући му тачну локацију војника.

Ентони Џошуа

Остали спортови

Познато кад се Ентони Џошуа враћа у ринг

Копнено возило се зауставља, с чистим погледом на руског војника. Снимак из ваздуха биљежи неколико бљескова из цијеви митраљеза. Робот пуца и чини се као да погађа војника двапут.

На снимку с дрона види се како бијела силуета посрће након првог поготка, а затим пада након другог. Инфрацрвена камера снимила је били траг који излази из његових леђа при сваком поготку. Поглед са земље на мјесту гдје је војник стајао приказује свијетао бљесак, налик на мању експлозију.

(Телеграф)

Тагови :

Робот

Војна акција - Русија - Украјина - 2022

Украјина

vojska

borba

