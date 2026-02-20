Застрашујући снимак: Робот ликвидирао руског војника

Извор:
Телеграф
20.02.2026
17:38
На друштвеним мрежама се појавио снимак са фронта у Украјини који први пут приказује директан сукоб између украјинског робота и руског војника и то у сукобу изблиза.
Снимак се приписује 411. посебној чети беспилотних система "Јастребови". Није познато где се тачно окршај догодио и када.
Видео је објављен на друштвеној мрежи Икс, бившем Твитеру, а приказује како се возило ноћу пробија стазом између уништених сеоских кућа.
Камера на роботу брзо се помјера лијево и десно, док цијев митраљеза "Browning М2" претражује терен. Између зграда скрива се усамљени руски војник.
Ukrainian ground drone armed with a Browning M2 eliminates a Russian infantryman in a close-range firefight. pic.twitter.com/g6lchzgXSn— Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) February 17, 2026
Дрон с инфрацрвеном камером открива његов положај, док он у паници тражи заклон. На снимку из ваздуха војник је видљив као бијела силуета на црној позадини.
Изгледа као да дрон просљеђује информације оператеру наоружаног робота, откривајући му тачну локацију војника.
Копнено возило се зауставља, с чистим погледом на руског војника. Снимак из ваздуха биљежи неколико бљескова из цијеви митраљеза. Робот пуца и чини се као да погађа војника двапут.
На снимку с дрона види се како бијела силуета посрће након првог поготка, а затим пада након другог. Инфрацрвена камера снимила је били траг који излази из његових леђа при сваком поготку. Поглед са земље на мјесту гдје је војник стајао приказује свијетао бљесак, налик на мању експлозију.
(Телеграф)
