Застрашујући призор: Полиција упала у мрачни подрум због дојаве о пожару, тамо затекли 56 младића голих до појаса

Извор:

Курир

20.02.2026

17:21

Застрашујући призор: Полиција упала у мрачни подрум због дојаве о пожару, тамо затекли 56 младића голих до појаса
Фото: Youtube/Printscreen/CrimePolice

Полицајци су дошли у кућу братства, која припада Алфа Делта Фи на Универзитету у Ајови, 15. новембра 2024. године, након дојаве о пожару.

Међутим, нису затекли никакав пожар, већ су на лицу мјеста пронашли велику групу мушкараца, без мајица, с повезима преко очију и прекривене неидентификованим супстанцама. Из просторије се ширио снажан непријатан мирис.

На снимку се чује интеракција коју су имали када је полиција стигла.

– Ово је полицијско одјељење. Ово се овдје завршава. Ко је главни? – упитао је полицајац.

Након тога се обратио младићима са повезима преко очију.

– Шта кажете да почнемо да чистимо ово? Сви скините повезе са очију. Већ сам издао више команди да се очисти соба и изађе одавде, али нико се не помјера. Очигледно је да ово схватају прилично озбиљно – рекао је он.

Касније је утврђено да је ријеч о хејзингу – облику иницијацијског ритуала у братствима, током којег кандидати пролазе кроз често понижавајуће и потенцијално опасне праксе како би „доказали“ своју лојалност и спремност на чланство, преноси Ледбајбл.

Полиција је убрзо сазнала да је за догађај био задужен такозвани „хаус дед“. Џозеф Гаја (22) је касније испитан, а снимак приказује како безбрижно пије и користи електронску цигарету док полицајци претражују кућу.

Против Гаје је подигнута оптужница. Новообјављени снимак биљежи и његов вербални испад према полицајцима током претраге, при чему је, инсистирајући да нема никаквих доказа против њега и да је његов досије чист, једног полицајца назвао „је**м п*ом“.

У једном тренутку понављао је како полиција „нема ништа“ и тврдио да у кући није било никаквог пожара.

Доналд Трамп

Свијет

Битка се наставља: Прва реакција Трампа након поништавања царина

Хејзинг је забрањен према правилима универзитета и законима савезне државе Ајове. Гаја је ухапшен дан након инцидента и оптужен за ометање службене радње. Отприлике годину дана касније оптужбе су одбачене, након чега се и јавно огласио.

– Прошла година била је изазовна, али захвалан сам што је случај одбачен и што је истина препозната. Дубоко цијеним вријеме, труд и преданост мојих адвоката, Дена Вондре и Бријане Потс, који су радили на рјешавању овог случаја. Радујем се што ћу ово оставити иза себе и фокусирати се на будућност – рекао је за КЦРГ 9 након што је ослобођен.

Упркос одбацивању оптужби против њега, братство Алфа Делта Фи суспендовано је са Универзитета у Ајови у мају 2025, а забрана би требало да траје до 2029. године.

Бенфика Реал Мурињо

Фудбал

Није штедио ријечи: Тренер Бајерна жестоко оплео по Мурињу

Универзитет је у саопштењу поручио да је реаговао одмах након што су полиција и ватрогасци, поступајући по дојави о пожарном аларму, у подруму куће затекли више десетина кандидата с повезима преко очију.

Нагласили су како су предани заштити здравља и сигурности студената и да ће свако понашање које их доводи у опасност бити санкционисано.

