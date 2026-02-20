Сахрањена Љиљана Зелен Караџић

Извор:
СРНА
20.02.2026
16:03
Љиљана Зелен Караџић, супруга првог предсједника Републике Српске Радована Караџића, сахрањена је на градском гробљу Баре на Палама.
Сахрани су уз бројне грађане присуствовали предсједник Народне скупштине Српске Ненад Стевандић, лидер СНСД-а Милорад Додик и градоначелник Источног Сарајева Љубиша Ћосић.
Љиљана Зелен Караџић преминула је у 81. години.
Караџићева је по професији била неуропсихијатар, а од 1993. до 2002. године обављала је функцију предсједника Црвеног крста Републике Српске.
Љиљана Зелен Караџић рођена је 1945. године у Сарајеву, гдје је и завршила Медицински факултет.
