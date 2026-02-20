Logo
Селак: Заштита српске имовине у ФБиХ од изузетног значаја за Републику Српску, министри правде усагласили заједнички институционални рад

20.02.2026

15:45

Горан Селак
Фото: Уступљена фотографија

Данас је одржан састанак министара правде Републике Српске Горана Селака, Федерације БиХ Ведрана Шкобића и БиХ Давора Бунозе, на којем су разматране актуелне теме и изазови у области владавине права, функционисања правосудних институција и међусобне институционалне сарадње.

Састанк је одржан у Административном центру Владе Републике Српске у Источном Сарајеву.

Министар правде Републике Српске Горан Селак је истакао да је Република Српска опредијељена за институционални дијалог, заснован на међусобном уважавању и поштовању уставних надлежности. Нагласио је да сваки вид сарадње мора бити утемељен на Дејтонском уставном оквиру, јер је очување уставне позиције Републике Српске предуслов стабилности и правне сигурности.

Током разговора размијењена су мишљења о законодавним активностима и могућностима унапређења правних система, са посебним освртом на ефикасност, одговорност и професионалност у систему правде.

“Континуиран дијалог је једини пут ка рјешавању отворених питања. Република Српска има снажан институционални капацитет и јасну вољу да учествује у разговорима који доприносе стабилности дејтонске БиХ”, поручио је министар правде Републике Српске.

Посебно је истакнута потреба за досљедном заштитом имовинских права. Министар Селак је нагласио да је за Републику Српску од изузетног значаја заштита имовине Српске православне цркве и имовине српског народа у Федерацији БиХ.

“Република Српска досљедно штити право на личну и вјерску имовину свих народа који живе на њеној територији, без изузетка. Владавина права мора бити једнака за све”, јасан је био Селак.

Министар правде Федерације БиХ Ведран Шкобић подржао је потребу за заштитом имовинских права Срба и Српске православне цркве у Федерацији БиХ, те најавио да ће у наредном периоду примити представнике српског народа и Српске православне цркве ради отвореног разговора о конкретним питањима и могућим рјешењима. Оцијењено је да институционални приступ представља једини одржив пут ка рјешавању свих проблема.

Министар правде БиХ Давор Буноза је поручио да је дијалог и сарадња свих носилаца јавних функција и свих нивоа власти предуслов за напредак у БиХ.

Састанак је завршен договором о координацији активности у наредном периоду, уз јасну поруку да институције морају бити мјесто рјешавања проблема, а не продубљивања политичких разлика.

Горан Селак

Република Српска

