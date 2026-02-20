Додик открио колика би могла да буде просјечна плата до краја године

20.02.2026
13:54
Коментари:2
Предсједник СНСД-а Милорад Додик рекао је да у Републици Српској нагласак треба да буде на инвестицијама и расту плата, истичући да би просјечна плата могла достићи 2.500 КМ до краја године, уз наставак мјера подршке.
Говорећи о економији, Додик је нагласио да је Република Српска стабилна и да је у овом тренутку у Српској више од три милијарде КМ уговорених инвестиција, наводећи пројекте из области енергетике, саобраћаја и здравства.
Пензије и плате редовно се исплаћују
Он је рекао да се пензије и плате у Републици Српској редовно исплаћују, те да је минимална плата полицији, која износи 1.200 КМ, већа него у Србији и ФБиХ.
Додик је навео да се пензије редовно исплаћују са нивелацијама на почетку године, као што је био случај ове године, те да ће се покушати још нешто урадити, бар једнократно, по том питању.
Говорећи о расту цијена некретнина и висини синдикалне потрошачке корпе, Додик је истакао је да 85 одсто становништва посједује некретнине, али и да је потребно више улагати у реални сектор.
"Овдје нема ниједан метар квадратни да није купљен. Имамо 402.000 домаћинстава у Републици Српској. Примјетно је да је значајно отишла цијена имовине. У Српској 85 одсто становништва су власници кућа и станова", изјавио је Додик за портал "Banjaluka.net".
Он је рекао да у Америци станове и куће има 13 одсто становништва.
"Умјесто да наш доходак усмјеримо у реалну производњу и дигнемо стандард, ми то гурамо у некретнине", навео је Додик.
Говорећи о раније најављеном Фонду дјечје штедње, Додик је рекао да је то озбиљна реформа која захтијева детаљну правну и финансијску разраду.
Лидер СНСД-а посебно је истакао значај фонда "Душа дјеце" и Родитељске куће у Бањалуци као примјера конкретне помоћи породицама дјеце на лијечењу.
Додик је рекао да, упркос годинама, нема намјеру да се повуче из политике, истичући да ће ту бити у неком облику док год народ то буде хтио.
"Као већински изабрани неколико десетина пута од народа имам дужност да то враћам народу. Имам дужност да бдим над судбином тог народа", истакао је Додик.
Он је рекао да тачно зна покварене намјере политичког Сарајева, које је инсталирало судове и сада су још мало мирни.
"Мисле да су око мене претјерали, па ће кад се мало смири наћи неког сљедећег и тако деградирати Републику Српску", рекао је Додик и додао да му је циљ да иза себе остави тим млађих људи који ће наставити да воде Републику Српску.
Република Српска
1 ч0
Република Српска
2 ч3
Република Српска
3 ч0
Република Српска
3 ч0
Најновије
Најчитаније
15
40
15
20
15
20
15
09
15
06
Тренутно на програму