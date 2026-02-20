Logo
Почиње градња важног пута у Републици Српској

Почиње градња важног пута у Републици Српској
Фото: Уступљена фотографија

Одбор директора Свјетске банке потврдио је кредитни аранжман у вриједности од 81,7 милиона евра за модернизацију магистралног пута Брод на Дрини (Фоча) – Хум (Шћепан Поље), саопштено је на данашњем састанку предсједника Владе Републике Српске Саве Минића и шефа Канцеларије Свјетске банке за БиХ Кристофера Шелдона.

Премијер Минић изразио је захвалност Свјетској банци за подршку у реализацију овог, изузетно значајног пројекта који ће ријешити један од највећих инфраструктурних изазова у овом дијелу Републике Српске и знатно побољшати путну везу са Црном Гором.

Истовремено, најављено је да ће надлежна тијела Свјетске банке ускоро потврдити и 30,7 милиона евра вриједан пројекат из области пољопривреде, односно наводњавања, у оквиру раније усаглашеног пројекта унапређења отпорности и конкурентности пољопривреде.

ribolov

Србија

Нестала два риболовца: У току потрага

Такође, изражена је спремност Свјетске банке да подржи реконструкцију психијатријских клиника у Републици Српској, док је, у области енергетике, потврђена њихова заинтересованост да финансирају пројекат инсталације соларних панела на крововима 50.000 домаћинстава у Републици Српској, о чему ће услиједити преговори са Електропривредом у априлу ове године.

Поред тога, крајем овог мјесеца почињу преговори о захтјеву Републике Српске за финансирање пројекта масовне процјене непокретности, побољшање е – управљања и развој инфраструктуре геопросторних података, у вриједности од 35,1 милиона евра.

Коментари (0)
