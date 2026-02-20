Компанија престаје да лети: Високи порези гасе милионе сједишта

Извор:
Нискотарифна авио-компанија Ryanair за 2026. годину најавила је укидање низа линија широм Европе, што ће утицати на милионе путника у Шпанији, Француској, Њемачкој и другим земљама.
Одлука о смањењу броја летова долази након пословно веома активне 2025. године, у којој је компанија с једне стране ширила мрежу летова, а с друге се суочавала са изазовима попут кашњења у испоруци авиона Боеинга.
Укупно би могло бити укинуто око три милиона сједишта, што ће значајно утицати на повезаност, посебно мањих градова, пише Euronews. Ryanair је још у октобру 2025. објавио да за зимски ред летења укида 24 линије ка и из Њемачке, смањујући капацитет за готово 800.000 седишта.
Смањењем је погођено девет аеродрома, укључујући Хамбург, Берлин, Келн и Франкфурт-Хан, а операције на аеродромима Лајпциг, Дрезден и Дортмунд остаће обустављене и током 2026. године. Као разлог наводе се високе накнаде за контролу ваздушног саобраћаја и безбједност, као и високи немачки ваздухопловни порези.
Њемачка међу онима чији се ваздушни саобраћај најслабије опоравио након пандемије
"Изузетно високи трошкови приступа у Њемачкој у оштрој су супротности са земљама попут Ирске, Шпаније и Пољске, које немају ваздухопловне порезе, или Шведске, Мађарске и Италије, где се порези укидају уз смањене трошкове приступа како би се подстакли саобраћај, туризам, радна места и економски опоравак", саопштила је компанија.
Из Ryanaira су додали да је Њемачка због тога једно од најслабије опорављених тржишта ваздушног саобраћаја у Европи, са прометом на свега 88 одсто претпандемијског нивоа. Најавили су премјештање капацитета у земље са повољнијим условима, али и изразили спремност за повратак ако њемачка влада смањи порезе и накнаде.
Значајна смањења летова најављена су и за Шпанију. Након укидања милион сједишта у зимском распореду 2025, компанија ће у летњем реду летења за 2026. смањити капацитет за додатних 1,2 милиона сједишта.
То укључује обуставу свих летова за Астурију и Виго, као и затварање базе у Сантијагу де Компостели. Смањује се и број летова ка Сантандеру и Сарагоси, а укидају се и везе са Канарским острвима. База у Херезу, затворена ове сезоне, неће радити ни 2026. године.
Разлог су спорови са шпанским оператером аеродрома Аена због повећања пореза и накнада, као и, како тврди Ryanair, "незаконитих казни за пртљаг" које је увела шпанска влада. "Аенин монополистички приступ цијенама такав је да мали, недовољно искоришћени регионални аеродроми морају да наплаћују сличне цене као и прометни главни аеродроми попут Мадрида, Барселоне, Палме и Малаге.
Због тога Ryanair пребацује капацитете на те веће шпанске аеродроме", наводе из компаније, додајући да летове преусмјеравају ка јефтинијим аеродромима у Хрватској, Мароку, Италији, Шведској и Албанији.
У Француској је Ryanair у зиму 2025. укинуо 750.000 седишта и 25 линија због виших ваздухопловних пореза, обуставивши летове за Бержерак, Брив и Стразбур. Иако су летови за Бержерак поново покренути за љето 2026, линије за Брив и Стразбур остају укинуте.
Комерцијални директор Џејсон МекГинис упозорио је да су могућа и даља отказивања. То се већ догађа: од 27. марта Ryanair због еколошких пореза обуставља пословање на аеродрому Клермон-Феран Оверњ, одакле тренутно лети за Лондон, Порто и Фес. Укинута је и линија Даблин–Родез за 2026. годину.
Из зимског реда летења за 2026/27. Ryanair је уклонио 20 линија и милион сједишта из Брисела и Шарлероија. Главни разлог је нови белгијски ваздухопловни порез који ће бити удвостручен на 10 евра по путнику. Одлука утиче на дестинације попут Милана, Барселоне, Лисабона и Кракова и смањује капацитет Ryanaira у Белгији за око 22 одсто.
Компанија је такође повукла пет авиона из својих база. „Ако влада заиста жели да оживи белгијску економију, требало би да укине овај штетни ваздухопловни порез како би подстакла саобраћај и туризам, а не да га удвостручи“, поручили су из компаније.
Од краја марта ове године Ryanair укида свих шест својих линија ка и са Азора, што ће погодити око 400.000 путника годишње и смањити капацитет у Португалу за приближно 22 одсто. Одлука је донијета због виших накнада за контролу ваздушног саобраћаја које је наметнуо португалски оператер АНА, као и због пореза ЕУ усмјерених на кратке летове.
"Нажалост, монопол АНА нема план за раст нискотарифне повезаности са Азорима. Португалска влада мора да интервенише како би осигурала да се њени аеродроми користе у корист португалског народа, а не у корист француског монопола", наводи се у саопштењу Ryanaira. Из АНА су одбацили оптужбе, тврдећи да су накнаде на Азорима ниске и да је дијалог отворен.
Смањења броја летова за љето 2026. најављена су и за Босну и Србију, углавном због преусмјеравања ресурса на подручја са растућом потражњом, попут Хрватске. У Бањалуци број недјељних летова смањује се са шест на два на линијама за Беч, Меминген и Баден-Баден.
У Нишу се укидају два недјељна лета, по један за Беч и Малту. Ryanair такође од априла укида двије линије између Ирске и Литваније: Белфаст–Каунас и Даблин–Паланга, а укинути су и летови из Вилњуса за Стокхолм, преноси Б92.
