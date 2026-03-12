Утопио се мушкарац, огласио се МУП

Аутор:АТВ
На извору термалне воде на Илиџи утопио се мушкарац, саопштено је из Министарства унутрашњих послова Кантона Сарајево.
Из полиције су навели да је случај пријавила Хитна помоћ у 17:10 часова.
О свему је обавијештен тужилац Кантоналног тужилаштва који је руководио увиђајем, а идентитет мушкарца је утврђен.
