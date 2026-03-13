Наоружан опљачкао коцкарницу, полиција га експресно уловила

Аутор:Стеван Лулић
13.03.2026
Дервентска полиција експресно је ухапсила разбојника који је у овом граду наоружан опљачкао коцкарницу.
Полицији је јутрос, 13. марта, пријављено да је једна особа уз пријетњу оружјем украло новац из објекта за игре на срећу украла новац.
Брзом реакцијом полиција је сазнала да је ријеч о С.С. којем су експресно стављене лисице на руке.
"Наиме, полицијској станици Дервента је истог дана у јутарњим часовима часовима пријављено да је непознато лице пријетњом ватреним оружјем отуђило одређен износ новца од радника објекта за игре на срећу у Дервенти, након чега се удаљило у непознатом правцу. Брзом и ефикасном реакцијом полицијских службеника, наведено лице је идентификовано и лишено слободе", саопштено је из Полицијске управе Добој.
О свему наведеном обавијештен је дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Добој, а рад по наведеном предмету се наставља.
