Наоружан опљачкао коцкарницу, полиција га експресно уловила

Аутор:

Стеван Лулић

13.03.2026

16:23

Коментари:
0

0
Наоружан опљачкао коцкарницу, полиција га експресно уловила
Фото: АТВ

Дервентска полиција експресно је ухапсила разбојника који је у овом граду наоружан опљачкао коцкарницу.

Полицији је јутрос, 13. марта, пријављено да је једна особа уз пријетњу оружјем украло новац из објекта за игре на срећу украла новац.

Дарко Лазић

Сцена

Дарко ван себе на сахрани брата: ''Тата доводим ти сина''

Брзом реакцијом полиција је сазнала да је ријеч о С.С. којем су експресно стављене лисице на руке.

"Наиме, полицијској станици Дервента је истог дана у јутарњим часовима часовима пријављено да је непознато лице пријетњом ватреним оружјем отуђило одређен износ новца од радника објекта за игре на срећу у Дервенти, након чега се удаљило у непознатом правцу. Брзом и ефикасном реакцијом полицијских службеника, наведено лице је идентификовано и лишено слободе", саопштено је из Полицијске управе Добој.

Новац

Друштво

Нова одлука Фонда ПИО: Колико ће износити бод за обрачун пензије

О свему наведеном обавијештен је дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Добој, а рад по наведеном предмету се наставља.

Коментари (0)
Више из рубрике

Полиција аутомобил

Хроника

Аутобус слетио са пута и ударио у стуб: Више путника повријеђено

2 ч

0
Злостављао оца, па му смрскао главу сјекиром: Ево колику казну је добио

Хроника

Злостављао оца, па му смрскао главу сјекиром: Ево колику казну је добио

3 ч

0
Републичко јавно тужилаштво РС

Хроника

Службенику тужилаштва предложен притвор, осумњичен за трговину утицајем

3 ч

0
Наоружани разбојник опљачкао радника коцкарнице

Хроника

Наоружани разбојник опљачкао радника коцкарнице

4 ч

0

Ђани хитно оперисан

Јоџирова жена Ирена Радуловић проговорила о експлицитној фотографији

Цвијановић: Лагумџија манипулише и упорно заобилази уставне процедуре

У основним и средњим школама у Хрватској забрањени мобилни телефони

Сијарто: Балтик игра како Зеленски свира, Будимпешта брани свој суверенитет

