Аутобус слетио са пута и ударио у стуб: Више путника повријеђено

13.03.2026
15:46
Три лица повријеђена су данас у саобраћајној незгоди у Бијелом Пољу код Мостара када је аутобус "Мостар бус" слетио са пута и ударио у стуб уличне расвјете, речено је из Министарства унутрашњих послова /МУП/ Херцеговачко-неретванског кантона.
Несрећа је полицији пријављена у 11.35 часова.
Повријеђена лица су возилима хитне медицинске помоћи превезена у болницу ради пружања љекарске помоћи, али није познат степен њихових повреда.
Полиција је обавила увиђај, а узрок слијетања аутобуса биће утврђен након спроведених истражних радњи.
Након увиђаја, аутобус је уклоњен, а саобраћај је на овом дијелу пута нормализован.
