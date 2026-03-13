Битно: О резолуцији о осуди и забрани промовисања нацистичких и фашистичких симбола и идеологија

Извор:

АТВ

13.03.2026

15:22

'Битно' вечерас у 21 час и 9 минута о резолуцији о осуди и забрани промовисања и величања идеологије и симбола Независнe Државe Хрватскe и других усташких, нацистичких и фашистичких идеологија и симбола.

Резолуција ће се наћи пред посланицима Народне скупштине Републике Српске на посебној сједници 17. марта, као важан политички документ којим Република Српска јасно потврђује свој став против историјског ревизионизма и величања фашистичких идеологија.

За Битно говоре: Срђан Мазалица, шеф Клуба посланика СНСД-а у Народној скупштини Републике Српске, Никола Ожеговић, историчар и теолог са Филозофског факултета и Предраг Лозо, истраживач у Центру за друштвено-политичка истраживања Републике Српске.

Формат 'Битно' откључаће приче о људима, проблемима, понудити идеје и рјешења. Оголиће сирову реалност и чуда која трају дуже од три дана.

Емисију 'Битно' уређује и води Дејан Рауш

'Битно' од уторка до петка у 21 час и 9 минута.

