Битно: О резолуцији о осуди и забрани промовисања нацистичких и фашистичких симбола и идеологија

Извор:
АТВ
13.03.2026
15:22
'Битно' вечерас у 21 час и 9 минута о резолуцији о осуди и забрани промовисања и величања идеологије и симбола Независнe Државe Хрватскe и других усташких, нацистичких и фашистичких идеологија и симбола.
Резолуција ће се наћи пред посланицима Народне скупштине Републике Српске на посебној сједници 17. марта, као важан политички документ којим Република Српска јасно потврђује свој став против историјског ревизионизма и величања фашистичких идеологија.
За Битно говоре: Срђан Мазалица, шеф Клуба посланика СНСД-а у Народној скупштини Републике Српске, Никола Ожеговић, историчар и теолог са Филозофског факултета и Предраг Лозо, истраживач у Центру за друштвено-политичка истраживања Републике Српске.
Формат 'Битно' откључаће приче о људима, проблемима, понудити идеје и рјешења. Оголиће сирову реалност и чуда која трају дуже од три дана.
Емисију 'Битно' уређује и води Дејан Рауш
'Битно' од уторка до петка у 21 час и 9 минута.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
18
35
18
34
18
27
18
20
18
06
Тренутно на програму