Битно: Да ли ће се сукоб на Блиском истоку проширити на Европу?

'Битно' вечерас у 21 час и 9 минута о томе о томе може ли се сукоб на Блиском истоку проширити на Европу, те о економским изазовима које сукоб доноси.
За Битно говоре: Игор Гавран, економски аналитичар; Саша Грабовац, извршни директор Удружења економиста 'РС СВОТ'; Марко Ђого, професор економије и декан Економског факултета у Источном Сарајеву; Недељко Кесић, бивши начелник Службе државне безбједности Републике Српске; и политиколог Александар Павић.
Формат 'Битно' откључаће приче о људима, проблемима, понудити идеје и рјешења. Оголиће сирову реалност и чуда која трају дуже од три дана.
Емисију 'Битно' уређује и води Дејан Рауш.
'Битно' од уторка до петка у 21 час и 9 минута.
