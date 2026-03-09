Logo
У првом плану: Ален Шеранић

Извор:

АТВ

09.03.2026

16:06

'У првом плану' овог уторка је Ален Шеранић, министар здравља и социјалне заштите у Влади Републике Српске.

Разговараће о приједлогу Закона о привременом издржавању дјеце, о социјалној заштити, повећању плата здравственим радницима, о здравственим установама и улагању у унапређење здравствене заштите.

'У првом плану' одабраним саговорницима даје прилику да кажу своје мишљење и ставове о важним друштвено-политичким темама, те да кроз динамичан и отворен разговор, одговоре на питања у жижи јавности, и преглед актуелних дешавања, откривају истине, чињенице и доносе закључке.

Емисију уређује и води Драгана Рајић.

'У првом плану' уторком у 20 часова и 10 минута.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

