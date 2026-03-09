Ево зашто никада не бисте требали спавати са кућним љубимцима

Аутор:АТВ
За многе власнике мачака и паса нема ничег слађег него да спавају са својим кућним љубимцима. Међутим, поставља се питање колико је ова пракса добра за здравље.
Нема прецизног одговора. На вама је да одлучите хоћете ли љубимца пустити у кревет, јер истраживања указују на добробити и ризике које доноси такво понашање. Иако је свака животиња прича за себе, ветеринари и алерголози кажу да вам крзнени пријатељ може направити непријатне здравствене проблеме. Без обзира на то колико их волите, спавати с њима није најбољи избор, нарочито ако већ имате неке сметње.
Коме је дијагностикована алергија на длаку кућних љубимаца, спавање у истом кревету са псом или мачком може да донесе јаке алергијске реакције - кијање и свраб очију. Изложеност длакама током цијеле ноћи посебно погађа астматичаре, чије се стање погоршава. Све и да нисте алергични на длаку, опет се могу јавити исти проблеми јер су кућни љубимци носиоци и других алергена, као што су накупљене гриње, перут и буђ на њиховом крзну.
Кућни љубимац вас може заразити и паразитима: спољним, као што су буве и крпељи, и унутрашњим, попут црва и глиста. Кад их шетате или пуштате напоље, љубимци свуда њушкају, тако да могу да буду преносиоци разних болести које животиње преносе на људе, зооноза. Крзно и пљувачка су пуни бактерија, па ако вам је имунолошки систем лош, лако се можете разбољети. Зато треба водити рачуна да измет кућних љубимаца ни случајно не дође у додир с вашим јастуком.
И кућни љубимац ноћу се мешкољи и помјера, чеше, лиже или заузме превише мјеста у кревету. Неки власници због тога лошије спавају, а то доказује и истраживање које каже да је присутност љубимаца у кревету велики узрок поремећаја сна. Дакле, спавати с њима није најсрећнији избор.
Не почињите да пуштате љубимце у кревет ако нисте сигурни да то желите. Ако сте се навикли, смањите ризике по здравље. Да бисте избјегли накупљање перути или других алергена, често мијењајте постељину и провјетравајте просторије. Обавезно вакцинишите љубимца против заразних болести, пратите њихово здравље редовним контролама и одржавајте им хигијену на високом нивоу, преноси Стил.
Власници који дијеле кревет са животињама често осјећају побољшање менталног здравља - мање су депресивни и напети, јер им присуство животиње улива осјећај сигурности, заштите и пријатности. То се посебно односи на људе који живе сами, нарочито у старијем добу. Они се, као и пси, навикну на одређени положај у кревету који им углавном не смета.
