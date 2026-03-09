Славна глумица се заљубила у бескућника: Одбијала ме његова неуредна појава

Аутор:АТВ
На први поглед дјеловало је као сусрет који никада не може да прерасте у озбиљну причу.
Она - образована глумица из Шведске. Он - бескућник који је спавао у жбуњу, борио се са алкохолом и носио врећу за спавање са собом.
Ипак, управо тако је почела љубавна прича Ејми Абрахамсон и Вика Кокуле – прича која је касније многима дјеловала готово као модерна бајка.
Ејми Абрахамсон потиче из Шведске, али је због посла свог оца, који је био новинар за спољне послове, дјетињство провела путујући по свијету. Због таквог начина живота научила је неколико језика и развила интересовање за умјетност.
Данас говори чак пет језика, а глуму је студирала у Лондону. Ипак, њен животни пут промијенио се након необичног сусрета у Амстердаму.
Касније је отворено говорила о тој одлуци: "Заљубила сам се у човјека који је живио у жбуњу. Човјека без прихода, каријере и ципела."
У међувремену је напустила глумачку каријеру и посветила се писању. Данас је ауторка књига за децу и младе.
Вик Кокула одрастао је у Торонту у Канади у скромној породици. Његов отац био је зидар, док је мајка радила као чистачица. Као младић почео је да путује по Европи, али када му је новац понестао, ситуација се драстично променила. Без сталног прихода, почео је да живи на улици, радећи повремене послове за готовину. У том периоду упао је и у озбиљне проблеме са алкохолом и дрогама.
"Све се распало и алкохолизам је узео маха. Било је тако постепено да сам једног дана схватио: 'О мој Боже, ја сам бескућник алкохоличар'", искрено је признао Вик.
У то вријеме носио је са собом врећу за спавање и лименке пива у актовци, а сам каже да тада у животу готово да није прочитао ниједну књигу.
Прије око дванаест година Ејми је сједила на клупи у једном парку у Амстердаму. Чекала је филмског редитеља са којим је имала заказан састанак.
У том тренутку примјетио ју је Вик.
"Ту је сједила прелепа жена, сама, са осмјехом на лицу. Једноставно сам морао да јој приђем да попричамо", присјећа се он.
Био је свјестан да не оставља најбољи утисак - имао је прљаве нокте, запетљану браду и подерану одећу. Касније је и сам објаснио како је изгледао живот на улици.
"Кад си бескућник, твоје ноге смрде. Не переш чарапе и спаваш у парку са стално мокрим ципелама."
Ипак, сјео је поред ње и започео разговор најједноставнијим питањем - питао је колико је сати.
Вик, који је висок скоро два метра, успео је да привуче Ејмину пажњу упркос свом изгледу. Посебно ју је запањила његова боја очију и смисао за хумор.
Током десетоминутног разговора неколико пута ју је насмејао. На крају је предложио нешто неочекивано - да се поново сретну шест дана касније на истој клупи.
Ејми је признала да је била збуњена.
"С једне стране, одбијала ме његова неуредна појава. Али било је нешто у њему што је било толико интригантно да сам жељела да га видим поново."
Прије него што су се поново срели, Вик је покушао да се колико-толико доведе у ред. Чак је продао дрогу како би купио крему за стопала и ублажио непријатан мирис. На састанак је ипак стигао двадесет минута касније и то на дечјем бициклу. Упркос свему, Ејми га није одбила.
"Стварно сам покушавала да се одупрем, али нешто ме је привлачило њему", признала је.
Тог дана провели су чак шест сати лутајући Амстердамом. Направили су мали пикник и подијелили први пољубац.
"Тада сам схватила да је Вик најдуховитији, најсрећнији и најоптимистичнији човек ког сам икада упознала. Имао је жељу за животом која је била заразна."
Ејми је након неколико сусрета морала да се пресели у Беч. Дјеловало је мало вјероватно да ће њих двоје остати у контакту. Ипак, дала му је свој број телефона, иако Вик у том тренутку није имао телефон.
Три недјеље касније, након што је прославила тридесети рођендан, телефон је ипак зазвонио. Вик је тада управо изашао из затвора, гдје је провео викенд због крађе пилета. Први позив који је упутио био је управо њој. Након тога почео је да ради разне послове како би скупио новац за карту за воз до Аустрије.
Када је коначно стигао код Ејми у Беч, њихова веза је брзо постала озбиљна. Двије године касније венчали су се у палати Белведере. Данас имају близанце, Деста и Тила. Њихов живот се у међувремену потпуно променио. Вик је значајно смањио конзумирање алкохола и одлучио да се врати образовању.
Студирао је пет година, научио шведски језик и на крају постао машински инжењер. Ејми је, с друге стране, напустила глуму и изградила успешну каријеру као ауторка књига за младе. Данас живе у њеној старој породичној кући у Шведској.
Ипак, њихова веза није одмах наишла на разумевање околине. Ејми признаје да су је неки блиски пријатељи напустили због њеног избора.
"Изгубила сам два најстарија пријатеља јер нису могли да га прихвате. То ме и данас боли."
Чак ни њени родитељи у почетку нису знали да је Вик некада био бескућник. Истину су сазнали тек када су прочитали њену књигу. Прије тога су га посматрали са неповерењем.
"Отац је мислио да ће ме убити. Мајка је мислила да ће украсти мој телевизор", присећа се Ејми кроз смех.
Временом су га ипак прихватили као члана породице.
Данас њихови близанци на цијелу причу гледају са хумором.
"Мислим да они не разумију друштвене разлике. Њима је само смијешно то што сам некада живио у жбуњу", каже Вик.
Он често наглашава да је имао велику срећу што му је Ејми дала шансу.
"Не знам гдје бих завршио да се нисмо срели. Знам људе који су изгубили године живота и никада нису успјели да се врате."
И Ејми вјерује да је њихов сусрет био судбински, преноси Она.
"Неки људи мисле да сам ја спасила Вика, али мислим да је обрнуто. Показао ми је да ти не треба много да би био срећан. И сваког дана ме насмије."
