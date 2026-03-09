Ако цвијеће чувате на овај начин, увенуће преко ноћи

Аутор:АТВ
09.03.2026
20:35
Добили сте прелијеп букет, али он већ сутрадан изгледа уморно. Цвијеће најчешће вене због близине воћа или гријних тијела. Ипак, једна велика грешка при припреми воде најбрже уништава цвијеће за 8. март.
Цвијеће брзо увене јер га често држите поред чиније са зрелим воћем. Воће ослобађа етилен, гас који драстично убрзава старење латица. Такође, директна сунчева свјетлост и близина топлих радијатора додатно исушују биљку и скраћују јој живот.
Склоните банане и јабуке са стола уколико ту држите вазу. Етилен невидљиво, али сигурно трује цвјетове. Многи праве грешку и редовно мијењају воду, а заборављају на основну позицију вазе. Обратите пажњу на микроклиму у вашој дневној соби. Промаја и директно сунце уништавају њежне латице брже него недостатак свјеже воде. Овај популаран поклон за дан жена захтијева стабилну температуру.
Пронађите мјесто које прима довољно свјетла, али блокира директне сунчеве зраке. Сјеверни или источни прозор представља идеалан избор. Удаљите вазу од свих извора топлоте. Радијатори, пећи и телевизори грију ваздух и убрзавају исушивање биљке. Хладнији ходник често више прија латицама него топла дневна соба. Пробајте да премјестите вазу у хладнију просторију током ноћи. Тако успоравате процес старења и продужавате љепоту цвјетова.
Приликом стављања у вазу, многи само убаце цвјетове без икакве припреме. Одређени потези директно скраћују живот биљци. Избјегавајте сљедеће навике:
-Не сијечете стабљике оштрим ножем под углом од 45 степени.
-Остављате доње лишће испод нивоа воде да трули.
-Сипате потпуно ледену воду умјесто млаке.
-Заборављате да оперете вазу детерџентом прије употребе.
Труло лишће у води ствара бактерије које зачепљују поре на стабљици. Због тога биљка престаје да пије воду. Пробајте да додате кап избјељивача у вазу. То ефикасно спречава развој штетних микроорганизама. Правилна њега цвијећа у вази подразумијева беспријекорно чисто окружење.
Заборавите на митове о додавању аспирина или металних новчића. Бакарна кованица нема снагу да пречисти воду, док аспирин понекад оштети њежније врсте. Користите искључиво прихрану у кесици коју добијате у цвјећари. Она садржи тачну размјеру шећера и киселина. Ако немате куповну прихрану, помијешајте кашичицу шећера и мало лимуновог сока. Ваше цвијеће за осми март упиће ове хранљиве материје и остаће дуже свјеже.
Редовно скраћујте стабљике за по један центиметар сваки пут када мијењате воду. Оштре маказе гњече биљно ткиво, па увијек користите оштар нож. Сваки чист пресјек омогућава латицама да повуку нову влагу. Ваше цвијеће за 8. март тражи само мало више пажње при свакодневној рутини. Када примјетите да један цвијет вене, одмах га извадите из аранжмана. Процес труљења лако прелази на здраве биљке у околини, преноси Крстарица.
Воду мијењајте сваки други дан. Темељно оперите вазу и сипајте млаку воду како бисте спријечили развој бактерија на стабљикама.
Да, шећер храни биљку. Додајте једну малу кашичицу шећера и пар капи лимуна како бисте опонашали природну прихрану из цвећаре.
Увијек користите оштар нож, а не маказе. Сијеците стабљику под углом од 45 степени како би биљка лакше упијала воду.
