Уз помоћ ових трикова кухињска даска ће трајати годинама

Извор:

Кликс

07.03.2026

17:08

Кухињска даска
Фото: pexels/Viktoria Slowikowska

Неправилно прање, остављање у води или недовољна дезинфекција могу знатно скратити вијек трајања ваше дрвене даске за резање, међутим, уз неколико једноставних навика могуће је дуже је одржати употребљивом и сигурном за свакодневну припрему хране.

Даска за резање је један од најкориштенијих кухињских алата, али и један од најчешће запостављених када је ријеч о правилном одржавању. Правилна брига може значајно продужити њен вијек трајања, чак на неколико година.

Редовно и правилно прање

Након сваке употребе даску треба опрати топлом водом и благим детерџентом. Немојте је само испрати водом, јер се у ситним резовима на површини задржавају бактерије и остаци хране. Након прања обавезно је добро осушите чистом крпом или папирним убрусом.

Никада је не остављајте у води

Једна од најчешћих грешака је остављање даске у судоперу пуном воде. Посебно код дрвених дасака то може довести до упијања влаге, савијања, пуцања или стварања неугодних мириса. Даску перите брзо и одмах је осушите.

Повремена дезинфекција

За природну дезинфекцију можете користити лимун и крупну со. Поспите со по дасци, преполовите лимун и њиме истрљајте површину. Ова комбинација уклања мирисе и помаже у уништавању бактерија. Након тога даску исперите и осушите.

Одржавање уз помоћ уља

Ако користите дрвену даску, препоручује се да је повремено премажете минералним уљем или посебним уљем за дрво које је сигурно за контакт с храном. Уље спречава исушивање, пуцање и продор влаге у дрво.

Користите више комада

Стручњаци препоручују да имате барем двије даске - једну за сирово месо и рибу, а другу за поврће, воће и хљеб. На тај начин смањујете ризик од унакрсне контаминације хране.

Када је вријеме за замјену

Ако је површина даске препуна дубоких резова, пукотина или се више не може потпуно очистити, вријеме је за нову. Оштећена даска може постати идеално мјесто за развој бактерија.

(кликс)

Тагови :

Савјети

kuhinja

кухињска даска

