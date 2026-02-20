Logo
Биће као нова: Дезинфикујте даску за сјечење помоћу ова два састојка

20.02.2026

09:19

Даска за сјечење у кухињи
Фото: olia danilevich/Pexels

Да бисте освјежили и дезинфиковали кухињске даске, није вам потребна скупа хемија — довољан је један једноставан кућни трик.

Потребно вам је:

Лимун

Со (крупна или морска)

Поступак:

Поспите обилно со по дасци.

Пресијеците лимун на пола и њиме добро утрљајте со по површини даске.

Оставите да одстоји 5-10 минута, па исперите топлом водом.

Лимун дјелује као природни дезинфекционо средство и уклања неугодне мирисе, док со дјелује као абразив и ефикасно уклања мрље. Овај третман ће вашу даску очистити, освјежити и учинити је сигурнијом за даљу употребу.

