Биће као нова: Дезинфикујте даску за сјечење помоћу ова два састојка

Да бисте освјежили и дезинфиковали кухињске даске, није вам потребна скупа хемија — довољан је један једноставан кућни трик.
Потребно вам је:
Лимун
Со (крупна или морска)
Поступак:
Поспите обилно со по дасци.
Пресијеците лимун на пола и њиме добро утрљајте со по површини даске.
Оставите да одстоји 5-10 минута, па исперите топлом водом.
Лимун дјелује као природни дезинфекционо средство и уклања неугодне мирисе, док со дјелује као абразив и ефикасно уклања мрље. Овај третман ће вашу даску очистити, освјежити и учинити је сигурнијом за даљу употребу.
