Италијански фудбалер пронађен мртав

Извор:
Курир
20.02.2026
09:09
Коментари:0
Бивши италијански фудбалер Кристијан Џидаји, 38 година, пронађен је мртав под мистериозним околностима након што је раније тог дана пријављен као нестао.
Џидаји је током каријере играо 11 година као професионалац, укључујући и кратак боравак у Серије А са клубом Новара у сезони 2011/12. Током каријере наступао је и за Ћесену, Про Патрију и Форли, где је провео већи дио свог фудбалског живота.
Након што се повукао из активног играња 2017. године, радио је као тренер, укључујући и кратко као помоћни тренер у Сан Марино. Касније је ушао у полицију у Равени, након положеног испита у јулу 2025. године.
Наука и технологија
НАСА успјешно тестирала пуњење ракете за Артемис II мисију ка Мјесецу
Полиција га је тражила након што није дошао на посао, а чланови породице су пријавили нестанак. Његово тијело је пронађено у боровој шуми у Лидо Адриану близу Равене касно тог истог дана, користећи праћење његовог мобилног телефона.
Узрок смрти још није објављен док полиција наставља истрагу.
Његов бивши клуб Форли упутио је дирљиву поруку саучешћа породици и вољенима у овом тешком тренутку, преноси Курир.
Најновије
Најчитаније
12
27
12
25
12
21
12
21
12
15
Тренутно на програму