Скандал на свадби: Свекрва преотела младожењу усред плеса, млада у сузама

Извор:

Курир

20.02.2026

10:33

Коментари:

0
Фото: Pexels

Вјенчање би требало да буде један од најљепших дана у животу, али су се на свадбама у Србији, према причама људи, дешавале разне бизарне сцене.

Свадбе на Балкану одувијек су биле много више од обичног окупљања – оне су славље љубави, али и прилика да се покажу традиција, обичаји и гостопримство домаћина.

Beba

Свијет

Ухапшена чедоморка и саучесници: Убила бебу и бацила је поред смећа

Обичаји

Од бацања бидермајера и сита са житом на кров, преко играња кола, па до раскошних трпеза, свака свадба носи посебан шарм. Ипак, понекад открију и ону другу, мрачнију страну – непристојности и потпуно неочекиване сцене.

Управо због тога, недавно је један Балканац јавно на Реддиту упитао остале кориснике да подијеле своја искуства о, како је написао, „сељачким, непристојним и некултурним сценама на свадбама“.

Изнесена искуства

„Које сте све сељачке, непристојне и некултурне ствари видјели на свадбама? Догађаји попут пуцања у ваздух. Шта сте све видјели на свадбама, а за шта сте прокоментарисали да је непримјерено?“, написао је он.

Јовановић Кос Инстаграм

Србија

Летјело је све: Чедомир Јовановић открио детаље туче

Одговори су брзо почели да пристижу, а приче које су људи дијелили варирале су од ситних непријатности до правих скандала.

„Дао 100 евра, па тражио 50 назад“

Некима је обичај са новцем и јавним читањем ко је колико дао – најружнија пракса.

„Већ сам неколико пута причао о томе када се јавно говори колико је која фамилија дала пара, или о ситуацијама када гост младожењи да 100 евра, па га онда пита да му врати 50. Мислио сам да је то мит док нас таст отворено није питао планирамо ли да ‘читамо’.“

Бизарни обичаји и непристојне сцене за столом

Лизање лутке

Један корисник признао је да га је посебно шокирао тренутак када је младожења, према обичају, морао да пресвуче беби-лутку.

„Један од апсурднијих тренутака био је када је младожења лизао беби-лутки задњицу која је била намазана нутелом. Када су дошли по младу, на вратима су затекли лутку и пелене, и требало је да пресвуче пелене прије него што све настави.“

Пипање прстима

Други су описивали непристојно понашање гостију за столом.

Џефри Епстајн

Свијет

Епстајновим жртвама биће исплаћено 35 милиона долара

„Ујак је, када је јагњетина стигла на сто, без обзира на то што су већ била два пладња хране, узео тањир и прстима почео да пребира по свим комадима како би себи узео најмеснатије. Након сваког поједеног комада лизао је масне прсте прије него што би наставио да бира, а на крају се још и подригнуо јер му, изгледа, није било довољно ‘укусно’.“

Једна од невјероватнијих прича односи се и на саму церемонију.

„Нисам лично видио, али пријатељ је био на свадби гдје је, док је свештеник држао церемонију, младожењи зазвонио мобилни телефон. Он се јавио, причао неколико минута, а онда су сви наставили као да се ништа није догодило.“

Моторна тестера, туча и сузе на првом плесу

Један корисник који је годинама радио као конобар на свадбама тврди да би могао књигу да напише о свему што је доживио.

„На једној свадби, отац младе се толико напио да је извадио моторну тестеру и оцу младожење исјекао четири стабла маслине. Потукли су се, настао је тотални хаос“, написао је он.

илу-рупа-02112025

Градови и општине

Приједор: Начелник кажњен јер није закрпио рупу на путу

Шампионска сцена

Ипак, сцена која је изазвала највише реакција била је она са првог плеса.

„На једном првом плесу, брижна мајка младожење је усред плеса ‘преотела’ сина и почела да игра с њим. Млада је почела да плаче, пола родбине се дигло, мајка виче на све... Мајко моја кад се сјетим тих дана“, навео је корисник.

Приче са друштвених мрежа показују да, иако свадбе симболизују љубав и заједништво, неријетко постају и позорница за сцене које гости дуго памте – али не увијек по лијепом.

Свадба

обичаји

