Logo
Large banner

Хороскоп за 20. фебруар: Шта нам звијезде поручују данас

Извор:

Агенције

20.02.2026

07:25

Коментари:

0
Хороскоп за 20. фебруар: Шта нам звијезде поручују данас
Фото: Pixabay

Доносимо вам дневни хороскоп за петак, 20. фебруар 2026. године.

Ован

Посветите се завршавању пројеката који су на чекању јер вам одлагање ствара нервозу у колективу. На емотивном плану, заузети нека покажу више стрпљења према партнеру, док слободни могу очекивати занимљив сусрет у вечерњем изласку. Уносите више магнезијума и избјегавајте кафу.

Бик

Размислите о промјени начина штедње и паметнијем улагању новца који сте недавно добили као бонус. У љубави, заузетима слиједи период хармоније и заједничких планова, док слободни маштају о особи са којом сарађују. Могући су болови у врату.

Близанци

Отворите се за нове пословне понуде које вам стижу преко пријатеља, чак и ако на први поглед дјелују ризично. У љубави, заузети рјешавају стару несугласицу из прошлости, док слободни добијају пажњу од веома харизматичне особе. Више шетајте и боравите на свјежем ваздуху.

Рак

Поставите јасне границе у односу са члановима породице како бисте сачували свој унутрашњи мир и вријеме. На љубавном пољу, заузети уживају у пажњи коју добијају, док слободнима стиже порука од некога кога су давно упознали. Јачајте имунитет природним чајевима и воћем.

Лав

Искористите свој природни ауторитет да покренете тим око заједничког циља који ће свима донијети велику добит. У љубави, заузети нека унесу мало више романтике у свакодневицу, док слободни привлаче погледе гдје год да се појаве. Припазите на леђа и не подижите тешке терете.

Дјевица

Направите детаљну реорганизацију свог радног стола јер ће вам ред у простору донијети и ред у мислима. У љубави, заузетима је потребно више искрености у разговору, док слободни могу започети необичну причу са особом из другог града. Контролишите унос шећера и бирајте здравије оброке.

Вага

Прихватите позив за друштвени догађај јер бисте тамо могли упознати некога ко ће вам бити важан ментор. У љубави, заузетима је потребан компромис око кућних обавеза, док слободни осјећају јаку хемију са познаником. Више спавајте и смањите вријеме испред екрана.

Шкорпија

Слушајте своју интуицију када су у питању нови пословни партнери јер неко можда није потпуно искрен према вама. У љубави, заузети осјећају дубоку повезаност са партнером, док слободни не могу да се одлуче између двије привлачне особе. Контролишите притисак и уносите довољно течности.

Стријелац

Испланирајте краће путовање или излет у природу како бисте напунили батерије за изазове који вас очекују. На пољу љубави, заузети нека избјегавају ситне расправе, док слободни уживају у флерту путем друштвених мрежа. Посветите се вјежбама истезања и јачању зглобова.

Јарац

Фокусирајте се на дугорочне циљеве и не дозволите да вас тренутни мањи застоји поколебају у вашим намјерама. У љубави, заузети планирају важну куповину за дом, док слободни могу срести стару љубав на неочекиваном мјесту. Могући су проблеми са зубима, па посјетите стоматолога.

Водолија

Унесите мало креативности у свој свакодневни посао како бисте избјегли монотонију која вас већ неко вријеме гуши. У љубави, заузетима слиједи период великих одлука, док слободни улазе у узбудљиву авантуру са врло необичном особом. Више се одмарајте и јачајте своју психу.

Рибе

Вријеме је да се посветите себи и својим хобијима које сте запоставили због туђих потреба и захтјева. На љубавном плану, заузети добијају прегршт њежности, док слободни маштају о некоме ко је физички доста удаљен. Пазите на циркулацију и носите удобну обућу.

Подијели:

Тагови :

dnevni horoskop

Хороскоп

астрологија

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Struja Elekticna energija Trafo stanica

Бања Лука

Улице и насеља који данас остају без струје

1 ч

0
Медведев: Имамо оружје које нема нико, то су и непријатељи схватили

Свијет

Медведев: Имамо оружје које нема нико, то су и непријатељи схватили

1 ч

0
Зимска олуја

Свијет

Снијег паралисао Аустрију: Отказани бројни летови, путеви затворени

1 ч

0
Глумац Ерик Дејн

Култура

Преминуо глумац Ерик Дејн, звијезда серије "Увод у анатомију"

1 ч

0

Више из рубрике

Ова 2 знака у март улазе без иједног неплаћеног рачуна

Занимљивости

Ова 2 знака у март улазе без иједног неплаћеног рачуна

20 ч

0
Ови знакови могу да забораве на црне дане: Стиже им невјероватна срећа

Занимљивости

Ови знакови могу да забораве на црне дане: Стиже им невјероватна срећа

22 ч

0
Хороскоп за 19. фебруар: Коме су звијезде данас наклоњене?

Занимљивости

Хороскоп за 19. фебруар: Коме су звијезде данас наклоњене?

1 д

0
Делфин снимљен у ријеци у Хрватској: Грађани добили упозорење да му не прилазе

Занимљивости

Делфин снимљен у ријеци у Хрватској: Грађани добили упозорење да му не прилазе

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

08

50

'Иди код Турака, ј*** се за паре': Шок оптужбе Милице Дабовић на рачун Марине Маљковић

08

46

Потврђено из Тужилаштва: Нема снимка из трамваја који је искочио из шина

08

42

Хаос на Јадрану: Море ушло у куће, острва одсјечена од копна

08

32

Срушио се војни авион, има мртвих

08

22

МУП Српске издао обавјештење: Не постоји разлог за узнемиреност

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner