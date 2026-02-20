Хороскоп за 20. фебруар: Шта нам звијезде поручују данас

Извор:
Агенције
20.02.2026
07:25
Коментари:0
Доносимо вам дневни хороскоп за петак, 20. фебруар 2026. године.
Посветите се завршавању пројеката који су на чекању јер вам одлагање ствара нервозу у колективу. На емотивном плану, заузети нека покажу више стрпљења према партнеру, док слободни могу очекивати занимљив сусрет у вечерњем изласку. Уносите више магнезијума и избјегавајте кафу.
Размислите о промјени начина штедње и паметнијем улагању новца који сте недавно добили као бонус. У љубави, заузетима слиједи период хармоније и заједничких планова, док слободни маштају о особи са којом сарађују. Могући су болови у врату.
Отворите се за нове пословне понуде које вам стижу преко пријатеља, чак и ако на први поглед дјелују ризично. У љубави, заузети рјешавају стару несугласицу из прошлости, док слободни добијају пажњу од веома харизматичне особе. Више шетајте и боравите на свјежем ваздуху.
Поставите јасне границе у односу са члановима породице како бисте сачували свој унутрашњи мир и вријеме. На љубавном пољу, заузети уживају у пажњи коју добијају, док слободнима стиже порука од некога кога су давно упознали. Јачајте имунитет природним чајевима и воћем.
Искористите свој природни ауторитет да покренете тим око заједничког циља који ће свима донијети велику добит. У љубави, заузети нека унесу мало више романтике у свакодневицу, док слободни привлаче погледе гдје год да се појаве. Припазите на леђа и не подижите тешке терете.
Направите детаљну реорганизацију свог радног стола јер ће вам ред у простору донијети и ред у мислима. У љубави, заузетима је потребно више искрености у разговору, док слободни могу започети необичну причу са особом из другог града. Контролишите унос шећера и бирајте здравије оброке.
Прихватите позив за друштвени догађај јер бисте тамо могли упознати некога ко ће вам бити важан ментор. У љубави, заузетима је потребан компромис око кућних обавеза, док слободни осјећају јаку хемију са познаником. Више спавајте и смањите вријеме испред екрана.
Слушајте своју интуицију када су у питању нови пословни партнери јер неко можда није потпуно искрен према вама. У љубави, заузети осјећају дубоку повезаност са партнером, док слободни не могу да се одлуче између двије привлачне особе. Контролишите притисак и уносите довољно течности.
Испланирајте краће путовање или излет у природу како бисте напунили батерије за изазове који вас очекују. На пољу љубави, заузети нека избјегавају ситне расправе, док слободни уживају у флерту путем друштвених мрежа. Посветите се вјежбама истезања и јачању зглобова.
Фокусирајте се на дугорочне циљеве и не дозволите да вас тренутни мањи застоји поколебају у вашим намјерама. У љубави, заузети планирају важну куповину за дом, док слободни могу срести стару љубав на неочекиваном мјесту. Могући су проблеми са зубима, па посјетите стоматолога.
Унесите мало креативности у свој свакодневни посао како бисте избјегли монотонију која вас већ неко вријеме гуши. У љубави, заузетима слиједи период великих одлука, док слободни улазе у узбудљиву авантуру са врло необичном особом. Више се одмарајте и јачајте своју психу.
Вријеме је да се посветите себи и својим хобијима које сте запоставили због туђих потреба и захтјева. На љубавном плану, заузети добијају прегршт њежности, док слободни маштају о некоме ко је физички доста удаљен. Пазите на циркулацију и носите удобну обућу.
Занимљивости
20 ч0
Занимљивости
22 ч0
Занимљивости
1 д0
Занимљивости
1 д0
Најновије
Најчитаније
08
50
08
46
08
42
08
32
08
22
Тренутно на програму