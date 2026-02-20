Logo
Летјело је све: Чедомир Јовановић открио детаље туче

Извор:

АТВ

20.02.2026

10:26

Фото: Инстаграм

Чедомир Јовановић стигао је са пријатељем Александром Косом у Полицијску станицу Савски венац.

Чеда је за "Курир" открио све детаље туче.

Србија

Летјеле столице: Нападнути Чедомир Јовановић и Александар Кос

"Кад се све то мени десило, размишљам зашто се то мени десило. То је крст који носим и не бих да се мијењам. Позвао ме је пријатељ јуче да попијемо кафу. Ушли смо у кафић у ком се окупљају адвокати. Сјели смо за сто, ја сам у оној гужви кренуо до шанка да узмем још једно пиће. Један човјек ми је рекао 'Чедо, здраво', а други је кренуо да ме вријеђа. Углавном су биле увреде на рачун дјеце, моје Јелене. Барабе очекујем око 3 ујутру, а не око Палате правде", рекао је Чеда.

"Склонио сам се у страну, умио сам се, тресао сам се као ријетко када у животу. Све могу да поднесем, али понижавање тешко. Изашао сам напоље. Ово ми је први пут у животу да сам се са неким порјечкао у ресторану. Рекао ми је да сам сад сам и да немам обезбјеђење. Човјек ме је напао. Тешко могу да опишем шта се десило, ја молим институције да пусте снимке. Летјело је све што је могло да лети", додао је.

Аца Кос је све вријеме био са њим.

"Аца у овој причи статира, он ме је изгурао напоље. Још један човјек је био повријеђен у том метежу. Они који мисле да тако могу да се понашају - не могу. Ја да живим са обезбјеђењем у Србији, нећу. Ја немам непријатеље у овој земљи. Не знам ја ко је тај човјек. Зато постоје институције, желим да полиција спроведе истрагу, ја нигдје не бјежим", рекао је Чеда.

(Курир)

