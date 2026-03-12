Logo
Large banner

Барселонин камп за дјечаке и дјевојчице стиже у Лакташе

Аутор:

АТВ

12.03.2026

20:27

Коментари:

0

Камп „Барса академија“ за дјечаке и дјевојчице узраста од шест до 16 година стиже у Лакташе.

У периоду од 21. до 26. јуна полазници ће имати прилику да тренирају под будним оком тренера из чувене „Ла Масије“, а најуспјешније очекује и одлазак у Барселону у најпознатију фудбалску школу на свијету.

Барсина фудбалска школа током минулих година изњедрила је неке од најбољих фудбалера свих времена. Од Ћавија, Инијесте, Леа Месије, па све до данашњих звијезда Ламина Јамала и Педрија. Сви они прошли су кроз руке тренерских мађионичара, а концепт који даје резултат биће на дјелу и на предстојећем кампу.

Град Лакташи има доста великих спортских дешавања ове године. Након јуниорске Лиге шампиона за кошаркаше у априлу, стиже и Барсин камп почетком љета.

Пријаве за камп су отворене, а број мјеста је ограничен.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

FK Barselona

kamp

Лакташи

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Аутопут Бијељина - Рача

Република Српска

Аутопут Бијељина - Рача у пуном замаху: Радови напредују убрзаном динамиком

3 ч

0
Сат

Друштво

Ево када се тачно помјера сат ове године

3 ч

0
градилишта

Република Српска

Алармантно на градилиштима: Ниједна скела не испуњава прописе

3 ч

0
Петак 13. какав се не памти 45 година: Ова 4 знака биће на највећем удару

Занимљивости

Петак 13. какав се не памти 45 година: Ова 4 знака биће на највећем удару

3 ч

0

Више из рубрике

Камп Барса

Фудбал

"Барсина академија" стиже у Лакташе: Пријаве су отворене, број мјеста ограничен

10 ч

0
Боде Глимт - Спортинг

Фудбал

Луда ноћ у Лиги шампиона: Мреже пуне до врха, Боде опет ''фрапира''

1 д

0
Слога

Фудбал

Пласман Слоге у полуфинале купа БиХ у сјени дешавања послије утакмице

1 д

0
Трагедија потресла спортски свијет: Преминуо млади фудбалер Петар Вучинић

Фудбал

Трагедија потресла спортски свијет: Преминуо млади фудбалер Петар Вучинић

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

23

19

Срушио се амерички војни авион

23

11

Ференцварош савладао Брагу

23

04

Синер у полуфиналу Индијан Велса

22

55

Узнемирујуће откриће: Грађани упозорени да не излазе напоље

22

52

Додик честитао Борису Алексићу: Српска ствара шампионе

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner