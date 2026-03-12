Барселонин камп за дјечаке и дјевојчице стиже у Лакташе

Аутор:АТВ
12.03.2026
20:27
Коментари:0
Камп „Барса академија“ за дјечаке и дјевојчице узраста од шест до 16 година стиже у Лакташе.
У периоду од 21. до 26. јуна полазници ће имати прилику да тренирају под будним оком тренера из чувене „Ла Масије“, а најуспјешније очекује и одлазак у Барселону у најпознатију фудбалску школу на свијету.
Барсина фудбалска школа током минулих година изњедрила је неке од најбољих фудбалера свих времена. Од Ћавија, Инијесте, Леа Месије, па све до данашњих звијезда Ламина Јамала и Педрија. Сви они прошли су кроз руке тренерских мађионичара, а концепт који даје резултат биће на дјелу и на предстојећем кампу.
Град Лакташи има доста великих спортских дешавања ове године. Након јуниорске Лиге шампиона за кошаркаше у априлу, стиже и Барсин камп почетком љета.
Пријаве за камп су отворене, а број мјеста је ограничен.
