Ухапшена чедоморка и саучесници: Убила бебу и бацила је поред смећа

Извор:

Блиц

20.02.2026

10:29

Фото: Pixabay

Аустрију и регион поново потреса случај који је обишао Европу. Након што је средином јануара тијело новорођенчета пронађено у торби поред канте за смеће код граничног прелаза Ницкелсдорф, истрага је у рекордном року довела до хапшења и то на територији Њемачке и Румуније.

Мајка дјетета има само 17 година, а уз њу су ухапшене још три особе осумњичене за саучесништво. Према наводима аустријских медија, посебно листа „Кроне“, полиција је до првих осумњичених дошла захваљујући снимцима надзорних камера на прелазу између Бургенланд и Мађарске.

Србија

Летјело је све: Чедомир Јовановић открио детаље туче

На снимку се види млада жена која излази из возила румунских регистарских ознака и кратко нестаје из видног поља камере. Након неколико минута враћа се до аутомобила, а торба са новорођенчетом остаје одложена поред контејнера.

Истражитељи сматрају да се све догодило у кратком временском интервалу и да је управо анализа видео-материјала омогућила хитну идентификацију актера. У координисаној акцији у четири државе ухапшене су: мајка, две женске особе и један мушкарац, сви румунски држављани. Издати су европски налози за хапшење због сумње у саучесништво.

Аустрија сада чека екстрадицију четворо осумњичених, послије чега ће услиједити детаљна испитивања и психијатријско вјештачење како би се утврдило у каквом се психичком стању налазила малољетна мајка.

Према аустријском законику, мајка која усмрти дијете током порођаја или док је и даље под његовим непосредним утицајем, може добити казну од шест мјесеци до пет година, а уколико је малолетна, казна се додатно умањује. Пар месеци раније, суд у Бечу изрекао је условну казну 22-годишњој жени у сличном случају, што је изазвало бурне реакције јавности.

С друге стране, потенцијални саучесници у истом поступку могу добити строже казне од самог извршиоца, што додатно компликује правни оквир који већ годинама изазива полемике у Аустрији, преноси Блиц.

