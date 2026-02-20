Захарова: Одлуком о бојкоту, Кијев гази олимпијске принципе

Извор:
Кијев гази олимпијске принципе и темеље човјечности, рекла је портпарол руског Министарства спољних послова Марија Захарова, коментаришући одлуку Украјине да бојкотује Параолимпијске игре.
- Кијевски режим поново покушава да погази и олимпијске принципе и темеље човјечности - рекла је Захарова.
Министарство спољних послова и Министарство омладине и спорта Украјине издали су заједничко саопштење у којем се наводи да ће њихови званичници бојкотовати Параолимпијске игре уколико организатори не повуку одлуку да дозволе руским и бјелоруским спортистима да учествују на Играма под својим заставама.
