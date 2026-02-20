Logo
Срушио се војни авион, има мртвих

Извор:

Телеграф

20.02.2026

08:32

Војни авион
Фото: Pixabay

Двосједни тренажни и лаки борбени авион иранског ваздухопловства срушио се у четвртак у западном Ирану, при чему је погинуо један од његова два пилота, јавила је државна телевизија ИРИБ.

Авион се срушио током ноћне тренажне мисије у планинској провинцији Хамедан, рекао је извор.

MUP RS

Градови и општине

МУП Српске издао обавјештење: Не постоји разлог за узнемиреност

Један од пилота је неповријеђен, јавила је државна телевизија, додајући да је у току истрага како би се утврдио узрок несреће.

До несреће је дошло док расту тензије на Блиском истоку и страх од америчког напада на Иран.

