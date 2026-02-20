Срушио се војни авион, има мртвих

Извор:
Телеграф
20.02.2026
Двосједни тренажни и лаки борбени авион иранског ваздухопловства срушио се у четвртак у западном Ирану, при чему је погинуо један од његова два пилота, јавила је државна телевизија ИРИБ.
Авион се срушио током ноћне тренажне мисије у планинској провинцији Хамедан, рекао је извор.
Један од пилота је неповријеђен, јавила је државна телевизија, додајући да је у току истрага како би се утврдио узрок несреће.
До несреће је дошло док расту тензије на Блиском истоку и страх од америчког напада на Иран.
