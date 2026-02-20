Logo
Какво нас вријеме очекује током дана?

Извор:

АТВ

20.02.2026

08:18

Вријеме
Фото: АТВ

У Републици Српској и Федерацији БиХ /ФБиХ/ данас ће бити претежно облачно с кишом која ће уз пад температуре прво на западу, а увече и на истоку, прелазити у сусњежицу и снијег.

У вишим предјелима након топљења снијега, нови пораст сњежног покривача за око пет центиметара, а понегдје ће се и у нижим предјелима у Крајини формирати тањи сњежни покривач, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

zemljotres potres

БиХ

Земљотрес погодио БиХ

Током дана биће и сунчаних периода, посебно на истоку, гдје ће бити најтоплије.

Вјетар током дана окреће на сјеверне смјерове, прво на сјеверу, и биће слаб до умјерен, на ударе појачан.

Током дана захлађење уз минималне температуре ваздуха од минус три до два, на југу до пет степени Целзијусових.

Из Федералног хидрометеоролошког завода наводе да је јутрос у Републици Српској и ФБиХ облачно вријеме са кишом у већем дијелу земље.

бака прасе

Сцена

Баки Прасету украли ствари из запаљеног аута: Покупили су све као шакали

Температура ваздуха измјерена у 7.00 часова: Бјелашница минус два, Чемерно један, Калиновик, Хан Пијесак, Соколац и Дринић два, Бихаћ, Дрвар и Гацко три, Кнежево, Сребреница, Мркоњић Град, Нови Град и Приједор четири, Вишеград и Рибник пет, Бугојно, Рудо, Фоча, Шипово и Бањалука шест, Сарајево, Србац и Билећа седам, Зеница и Требиње осам, Мостар девет, Тузла и Бијељина 10, те Добој 11 степени Целзијусових.

Таг :

Временска прогноза

