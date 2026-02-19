Logo
Сутра славимо свеца који је преварио ЂАВОЛА: Ове ријечи до краја дана обавезно изговорите

Она

19.02.2026

21:25

Сутра славимо свеца који је преварио ЂАВОЛА: Ове ријечи до краја дана обавезно изговорите
Фото: АТВ

СПЦ и њени вјерници 20. фебруара прослављају дан Светог Патернија Лампсакијског, свеца за ког су везана нека од најфасцинантнијих прича. Прослављамо његов лик и дјело уз један интересантан обичај.

Свети Партеније био је син ђакона из града Мелитопоља, познат по својој дубокој побожности још од дјетињства. Још као мали пажљиво је упамтио ријечи јеванђеља и трудио се да их свакодневно примјењује у животу.

Касније се населио крај једног језера, гдје је ловио рибу, продавао је и дијелио сиромасима. По Божјој вољи изабран је за епископа лампсакијског. Светитељ је очистио град од безбожаца, затворио храмове и саградио многе цркве. Његова молитва лечила је разне болести, а нарочито био је одлучан у борби против злих духова.

Дуго је живио, показујући на делу своју љубав према Богу и људима, и преселио се у вечни покој Христов у ИВ вијеку.

трамвај Сарајево

Градови и општине

Надзорне камере у трамвају који је искочио из шина нису радиле

Једна од познатих прича о светитељу говори о његовој снази и вјерности Богу:

Када је желио да истјера злог духа, неки кажу и ђавола из човјека, дух га је молио: "Даћу ти другог човјека у кога можеш ући и у њему живјети", рекао је.

Партеније га је упитао: "Ко је тај човјек?"

"И ја сам тај човјек, уђи и буди у мени", одговорио је светитељ.

Чувши ово, зли дух је након што је пробао побјегао као огњем опаљен, вичући: "Како бих ја могао ући у дом Божји?"

(Она.рс)

