Прњаворски полицајци спасили још један млади живот

Извор:
СРНА
19.02.2026
17:32
Коментари:0
Полицајци из Прњавора Стојан Самарџић и Саша Ракић спријечили су самоубиство млађе жене на акумулационом језеру Дренова, други овакав случај у протеклих седам дана.
Самарџић је изјавио Срни да је синоћ у 21.24 часа, као шеф смјене у Полицијској станици у Прњавору, добио пријаву да млађа жена намјерава да изврши самоубиство скоком у језеро Дренова.
Он је додао да је одмах на лице мјеста упутио све расположиве полицијске патроле, а због озбиљности пријаве и борбе с временом, јер се језеро налази 10-ак километара од града, на лице мјеста кренуо је и он са помоћником командира Сашом Ракићем.
По доласку на језеро, рекао је да су уочили психички растројену жену на бетонском зиду која је, када је примијетила полицајце, почела да хистерише и пење се на заштитну ограду с намјером да скочи у воду.
"Брзом интервенцијом колега Ракић и ја смо успјели да је ухватимо за руке и доведемо у безбједно стање", рекао је Самарџић.
Истакао је да је ситуација била изузетно критична и да му је главни циљ био да спаси млади људски живот.
Он је напоменуо да се прије три мјесеца нашао у сличној ситуацији када је млађа жена покушала да изврши самоубиство скоком са недовршеног стамбеног објекта.
"И тада смо колеге и ја кроз разговор успјели да је смиримо и одговоримо од намјере, након чега јој је указана медицинска помоћ у Дому здравља", рекао је Самарџић.
Самарџић је навео да проблеми нису разлог да неко себи одузме живот и да треба успоставити повјерење, прије свега у породици, да се о свему слободно може разговарати, а у крајњем случају да се помоћ треба потражити и од стручних лица.
Помоћник командира Полицијске станице Прњавор Саша Ракић оцијенио је да сви који имају било каквих проблема не треба да их рјешавају тако што ће себи одузети живот, већ да потраже помоћ блиских особа или стручних људи.
Ракић је додао да се у досадашњем раду сусретао са различитим ситуацијама, али никада са покушајем самоубиства.
Истакао је да је полицијски посао захтјеван, да сваки дан представља нови изазов, али да су сви припадници Министарства унутрашњих послова Републике Српске, па тако и Полицијске станице Прњавор, увијек на располагању грађанима, спремни да одговоре свим ситуацијама и изазовима.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму