Забрањена наплата паркинга у Меркатору!

Тржни центар Меркатор од јуче је увео систем наплате паркинга који је већ данас забрањен након инспекцијске контроле Града Бањалука.
Одјељење за комуналну полицију у сарадњи са Одјељењем за инспекцијске послове Градске управе Града Бањалука извршило је комунално-инспекцијски надзор у вези са наплатом паркинга који је у власништву ТЦ Меркатор.
"Том приликом утврђено је да исти не посједују Уговор о повјеравању комуналних послова, дјелатност наплате паркинга, закључен са Градом Бања Лука у складу са Законом о комуналним дјелатностима и Одлуком о јавним паркиралиштима и гаражама на територији Града Бања Лука", казао је овлаштени потписник у Одјељењу за комуналну полицију Радислав Гојковић.
Додао је да с oбзиром на наведено, тржишни инспектор Одјељења за инспекцијске послове забранио је обављање дјелатности наплате паркинга до коначног прибављања сагласности Скупштине града Бање Луке.
