Станивуковић "фрапиран" захтјевима васпитача, оптужио Јокановића: Лаже

Извор:

АТВ

19.02.2026

11:57

Коментари:

2
Станивуковић "фрапиран" захтјевима васпитача, оптужио Јокановића: Лаже
Фото: АТВ

Градоначелник Бањалуке Драшко Станивуковић рекао је да га је "фрапирало" обраћање директора Центра за предшколско образовање и васпитање у Бањалуци Петра Јокановића, и додао да он није тачно представио ситуацију.

„Важно је да грађани знају да у Центру за предшколско васпитање не постоји самостални синдикат који одлучује о штрајку, већ директор обавјештава запослене о одлукама синдиката“, тврди Станивуковић.

Он је истакао да је штрајк најавио искључиво директор Петар Јокановић, те да тврдње да град не жели да повећа плате нису тачне.

Петар Јокановић

Бања Лука

"Запослени у бањалучким вртићима од понедјељка у штрајку"

"Град је спреман на повећање плата, али не може пристати на ултиматуме и политички мотивисане захтјеве", додао је градоначелник.

Станивуковић је навео да је захтјев васпитача био повећање плата од 270 КМ, док је град понудио 230 КМ са спремношћу да се новац одмах исплати, али да је понуђени компромис одбијен.

Говорећи о данашњој сједници Скупштине града, градоначелник је рекао да је напустио сједницу јер је каснила 45 минута. Сједница је након паузе нешто послије 11 часова настављена.



Тагови :

Драшко Станивуковић

Штрајк

Петар Јокановић

povećanje plata

vaspitač


