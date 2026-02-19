Лукач: Без увида грађана нема усвајања регулационих планова

Извор:
АТВ
19.02.2026
10:42
Коментари:0
Шеф Клуба одборника СНСД у Скупштини града Бањалука Драган Лукач поручио је да регулациони планови не могу бити усвајани без шире јавне расправе и увида грађана, јер би, како каже, исхитрене одлуке могле изазвати дугорочне посљедице.
"Не можемо попријеко да донесемо регулационе планове који ће сутра да направе много проблема нашим грађанима. Грађани имају право да имају увид шта се гради у њиховом насељу, да ли су сагласни са тим и да ли то нарушава њихов живот", рекао је Лукач.
Он је истакао да је обавеза одборника да размотре све примједбе које стижу од становника, те да се у складу с тим односе према предложеним планским документима.
На данашњој сједници Скупштине града расправљаће се и о повећању цијене гријања, односно приједлогу о поскупљењу испоруке топлотне енергије за 25 одсто.
"Расправљаћемо о приједлогу о повећању цијене испоруке топлотне енергије за 25 одсто. Као што знате, ради се о захтјеву Топлане. У посљедње вријеме имамо доста захтјева за повећање цијена. Имали смо већ повећање цијене воде, што смо у одређеном дијелу прихватили, али не у потпуности. Град треба да улаже у мрежу топлотне енергије, а у посљедње вријеме ништа није улагано", истакао је Лукач.
Занимљивости
Ови знакови могу да забораве на црне дане: Стиже им невјероватна срећа
Лукач је навео да ће као допунска тачка бити прихваћен Приједлог капиталних инвестиција Града Бањалука за период 2026–2028. године, те да ће се о њему расправљати на данашњој сједници.
"Приједлог развоја спорта важан је за све спортске клубове који раде у Бањалуци. Важно је да сви који се баве спортом у граду буду подржани од града на адекватан начин", поручио је он.
Када је ријеч о осталим допунским тачкама, Лукач је нагласио да Клуб одборника СНСД-а неће подржати приједлог одлуке о измјени и допуни управљања културним добром, који се односи на тврђаву Кастел.
"Кастел је дат на управљање Бански двор, а сада долази приједлог да се управљање повјери Туристичкој организацији града. Немамо довољно информација о томе и морамо имати став институције која је до сада тиме управљала, а то је Бански двор. Ради се о обимном материјалу и ову тачку нећемо прихватити као додатну", рекао је Лукач.
Он је додао да неће бити подржани ни приједлози одлука о измјенама регулационих планова за насеља Обилићево, Паприковац–Петрићевац, Старчевица и Ушће.
"Ово су приједлози нових регулационих планова који нам се достављају као допунске тачке. Не можемо да их прихватимо јер нису прошли комплетну процедуру. Нису били на комисијама, а комисије морају дати своје мишљење. Приједлози морају проћи комплетну процедуру. Нама је у циљу да знамо шта доносимо и на који начин то радимо", додао је Лукач.
Одборници ће се о свим тачкама дневног реда изјаснити након расправе.
Питање Драгана Лукача, шефа Клуба одборника СНСД-а у Градској скуштини, остало је без одговора.
"Упозоравали смо да је ријеч о тендеру којим су дискриминисани домаћи понуђачи, да није у складу са законом а поготово је спорна цијена", нагласио је Лукач.
У скупштинској сали подсјетио је да је изабрана најскупља опрема вриједна 13 и по милиона марака која је порасла на чак 35 милиона.
"Ако икад поновите тај тендер онда не треба да буде на штету наших грађана. Идејно рјешење до 15 милиона би подржали како би се ријешила расвјета за Бањалучане, али то никако не смије да буду средства за нешто што можемо да ријешимо за дупло мање новца", нагласио је Лукач.
Подсјетио је да је, преко ноћи, износ за расвјету енормно нарастао што је недопустиво. Такви пројекти неће добити подршку.
Најновије
Најчитаније
13
10
13
07
13
05
13
03
12
56
Тренутно на програму