Logo
Large banner

Више од 70 тачака пред бањалучким одборницима

Извор:

СРНА

18.02.2026

14:34

Коментари:

0
Више од 70 тачака пред бањалучким одборницима
Фото: АТВ

Шеста редовна сједница Скупштине града Бањалука заказана је за сутра, а пред одборницима се налази дневни ред са 72 тачке.

Међу тачкама су бројни регулациони планови, као и велики број извјештаја и програма рада градских установа и предузећа, те питања уређења грађевинског земљишта и заједничке комуналне потрошње.

На предложеном дневном реду је и консолидован извјештај о извршењу буџета за 2024. и 2025. годину, те приједлог одлука о повећању висине цијене непокретности по зонама у граду.

Почетак сједнице заказан је за 9.00 часова.

Подијели:

Таг :

Бањалука

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Нема више бесплатног паркинга ни у бањалучком Меркатору

Бања Лука

Нема више бесплатног паркинга ни у бањалучком Меркатору

3 ч

0
Рајанер укида више полазака из Бањалуке

Бања Лука

Рајанер укида више полазака из Бањалуке

4 ч

0
Вожња тротоаром Бањалука

Бања Лука

Возач у Бањалуци заобишао гужву и кренуо тротоаром

6 ч

1
Ове бањалучке улице и насеља данас остају без струје

Бања Лука

Ове бањалучке улице и насеља данас остају без струје

9 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

16

28

"Меркатор" почео наплаћивати паркинг, ево колико кошта сат и мјесечни закуп

16

18

Делфин снимљен у ријеци у Хрватској: Грађани добили упозорење да му не прилазе

16

10

Тровање у руднику; Десетине мртвих

16

05

Радончић: Бећировић и Конаковић морају изаћи пред демонстранте

16

03

Минић: Република Српска отвара врата глобалним фирмама

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner