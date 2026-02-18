Више од 70 тачака пред бањалучким одборницима

Извор:
18.02.2026
Шеста редовна сједница Скупштине града Бањалука заказана је за сутра, а пред одборницима се налази дневни ред са 72 тачке.
Међу тачкама су бројни регулациони планови, као и велики број извјештаја и програма рада градских установа и предузећа, те питања уређења грађевинског земљишта и заједничке комуналне потрошње.
На предложеном дневном реду је и консолидован извјештај о извршењу буџета за 2024. и 2025. годину, те приједлог одлука о повећању висине цијене непокретности по зонама у граду.
Почетак сједнице заказан је за 9.00 часова.
