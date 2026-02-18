Нема више бесплатног паркинга ни у бањалучком Меркатору

Извор:
АТВ
18.02.2026
13:30
Коментари:0
Тржни центар "Меркатор" у Бањалуци уводи наплату паркинга, а у свом пословном објекту истакли су и цјеновник паркинг услуга.
Тако ће прва два сата кориштења паркинга у гаражи овог маркета бити бесплатна.
"Сваки наредни сат двије КМ", наведено је из овог тржног центра, а цијена се односи на период од седам до 22 часа.
Такође, уведена је и могућност паркирања од 22 часа до седам часова ујутру, а тада ће сат износити 1,5 КМ.
"Мјесечни закуп паркинг мјеста износи 200 КМ. Број мјесечних карата које се издају је ограничен и зависиће од попуњености гаражног простора", наводе они, преноси портал "Независне".
