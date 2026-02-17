Logo
Кочи ли неусвајање регулационих планова грађевински сектор?

АТВ

АТВ

17.02.2026

19:22

Фото: АТВ

Поигравање са регулационим плановима могло би да паралише грађевински сектор у највећем граду Српске ,све гласније се жале инвеститори.

Регулациони планови на сједници вјероватно неће добити пролаз јер још у потпуности нису дефинисане све примједбе грађана, каже Драган Лукач. Тврди, како није у циљу да се спрјечавају инвеститори, градња и развој града.

"Инвеститори неће трпјети свакако, требаће мало времена да ово све издефинишемо и да у интересу наших грађана и града Бањалуке у потпуности буде јасно да донесемо регулационе планове који су у интересу овога града", рекао је Драган Лукач, одборник СНСД-а у Скупштини града Бањалука.

Сви су помало у праву, каже то ПДП-ов Драган Милановић. Не треба занемарити аспект прихода и финансија које град остварује приликом изградње зграда које граде инвеститори. Ипак, приоритети мора да се знају.

"Уложи одређени капитал, има неку грађевинску оперативу и онда нечијом вољом или неодржавањем сједница се то не деси, може се десити да имају финансијске проблеме",Драган Милановић, одборник ПДП-а у Скупштини града Бањалука.

Одлагање почетка активности у станоградњи води и до виших цијена станова, сматрају економисти који се баве и инвестицијама.

"Директно утиче на раст цијене квадрата, с друге стране имамо чињеницу да су одређени трошкови везани за административно бирократска одобрења дозволе и остало", рекао је Зоран Павловић, економски аналитичар и инвеститор.

Грађани ионако тешко могу до стана с обзиром на цијене квадрата. Када се купује, обично то буде мања квадратура. Тржиште некретнина у Бањалуци врло је активно. Потражња је стабилна посебно за становима мање и средње квадратуре. Цијена зависи и од локације и опремљености стана.

"Неки пресјек цијена креће се о од 2800 КМ у Шарговцу до неких 7000 КМ у центру града када причамо о новоградњи", рекао је Миљан Ђурица, агент за некретнине.

У појединим државама постоји принцип ћутања администрације који онемогућава успоравање градње, подсјећају економисти.

"Ви поднесете захтјев да се нешто ријеши, администрација то не ријеши у року који је за то прописано јер и за измјене регулационих планова су донијети рокови, ако се то не обави у року који је прописан то се сматра одобреним", рекао је Зоран Павловић, економски аналитичар и инвеститор.

Досад је један од разлога за споро усвајање регулационих планова био урбанистички план. Нови није ни на видику. Важећи је усвојен далеке 1975. У међувремену, највећи град Српске изгледа потпуно другачије.

