Техничка грешка у лутрији збунила све, морали поновити

17.02.2026

20:35

Loto
Фото: АТВ

Вечерашње извлачење лутрије Републике Српске и Србије прошло је без освајача милионских износа.

Током извлачења игре Џокер дошло је до техничког проблема што је збунило гледаоце. Наиме, водитељка вечерашњег издања прочитала је извучене лото куглице у игри Џокер.

Када је дошла до четврте извучене куглице која је била означена бројем 3, што је на крају и исписано на екрану. Међутим, када је дошла до петог броја који је био 7, на екрану умјесто уношења новог броја, број 3 је промијењен у број 7.

лото

Друштво

Лото резултати: Извучени бројеви у 14. колу

На крају је водитељка прочитала све извучене бројеве, али је због техничке грешке недостајао један број да се закључи извлачење.

Због тога је морала поново да прочита извучене бројеве, али нажалост, није било добитника наградне вриједне преко 700.000 КМ.

