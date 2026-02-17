Вукановић назвао Радојичића јегуљом, обрачунавао се и са посланицима ПДП-а

17.02.2026
20:24
Коментари:0
Лидер Листе за правду и ред Небојша Вукановић наставио је свој обрачун са предсједником ПСС Драшком Станивуковићем, али и одборницима ПДП-а у НСРС.
Готово у сваком излагању Вукановић је прозивао Драшка Станивуковића и његове посланике, али и коалиционе партнере.
"Очекујем да се јављају редом људи из ПДП-а, пошто су они сад из покрета из СС за сигурну, стабилну и најбољу Српску. Ја бих подсјетио људе из ПДП-а на аферу број 146 коју је Станивуковић пласирао у јавност прије него што ће постати градоначелник. Има ли неко да није у партнерству са оном јегуљом, господином Радојичићем, не можете га ухватити за главу, за реп, као јегуља", рекао је Вукановић.
Република Српска
Кува у ПСС: Радојичић незадовољан, пријети напуштањем Станивуковића
Он поручује да је мислио кад дође Станивуковић, неће се нико зауставити до Крупе на Врбасу од бјежања.
"И гле чуда, јегуља у загрљају. Не знам како се држи. Замислите та јегуља, генерални секретар СНСД-а, дугогодишњи предсједник НСРС сад нама дошао да буде селектор опозиције и ко ће бити кандидат", рекао је Вукановић.
Он је критиковао Станивуковића и због нетранспарентности.
"Волио бих да знам да ли је господин Кресојевић сада инвеститор једног стамбеног објекта у партнерству са људима који су били у новинарству, а сада се баве производњом струје. Како то господин Кресојевић и сва елита око господина Станивуковића, Мирна Савић Бањац, колико су добили уговора мимо радног времена, имају ли три-четири примања. ПДП је прије говорио једна плата, једно примање. Ја имам сигурно највећа реална примања у НСРС, као шеф клуба и плус приходи од писања, ја не могу да промијеним врата на гаражи. Он оде у Пале 10.000 за споменик, колико за кола? 30.000 КМ. Одакле ти момчино три просторије у Бањалуци и у 63 мјеста. Пошто се јављају људи из ПДП-а, ко може данас у Бањалуци може купити стан без кредита? Каже купио стан, дала му баба. Кад су му рекли да баба не може за 300 година имати толику пензију, каже узео кредит. Како кредит кад не узимаш примања? Како форсираш покрет, ја не могу три канцеларије финансирати", рекао је Вукановић.
На крају се јавио Бојан Кресојевић, посланик ПДП/ПСС у Народној скупштини и поручио да се преко Вукановића распирује сукоб унутар опозиције.
"Имаћемо снаге да не распирујемо сукоб унутар опозиције јер то је у прилог у ове двије колоне овдје. То је права симбиоза да сте се сви окомили на Бањалуку и Драшка Станивуковића зато што иде према напријед. Али немојте то да радите, није то добро ни за вас ни за ваш резултат на изборима. Није успјех за мене лично да нешто кажем, него да извршимо притисак на институције да нешто ријеше", рекао је Кресојевић.
Република Српска
1 ч0
Република Српска
1 ч0
Република Српска
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Најновије
Најчитаније
20
35
20
30
20
25
20
24
20
22
Тренутно на програму