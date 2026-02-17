Logo
Вукановић поново избачен са сједнице НСРС

17.02.2026

12:24

Посланик Народне скупштине Небојша Вукановић сједи у скупштинској сали
Фото: ATV

Небојша Вукановић, посланик листе За правду и ред, поново је избачен са засједања Народне скупштине Републике Српске.

Током расправе данас 17. фебруара о извјештају о раду Правобранилаштва Републике Српске, дошло је до добацивања, а када се у расправу умијешао и Небојша Вукановић, Ања Љубојевић, потпредсједница парламента, подсјетила је Вукановића да има забрану присуствовања овој тачки дневног реда.

Након што је Вукановић одбио да изађе, Љубојевићева је, по ко зна који пут, наредила обезбијеђењу да изведу Вукановића из сале.

Вукановић се поново жалио да Влада запоставља Херцеговину и подсјетио да су готово сви путни правци око Фоче затворени.

На ово је реаговао и Зоран Стевановић, ресорни министар, који је негирао да су путеви затворени, већ да је дошло до проклизавања два шлепера на путу.

Пут Гацко-Фоча

Градови и општине

Застој у саобраћају због снијега: Експресна реакција Путева Српске, екипе на терену

Небојша Вукановић

