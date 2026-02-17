Logo
НСРС о Извјештају о раду Правобранилаштва Српске

17.02.2026

11:51

НСРС
У Бањалуци је у току седамнаеста редовна сједница Народне скупштине Републике Српске. Посланици расправљају о Извјештају о раду Правобранилаштва Републике Српске.

Претходно су одржане двије посебне сједнице.

Влада Република Српске

Република Српска

Шеранић и Кузмић потпредсједници Владе Српске

Подсјећамо, посебна сједница Народне скупштине Републике Српске на којој је данас требала да буде разматрана информација о стању у сектору мљекарства и пољопривреде није одржана јер није добила подршку скупштинске већине током гласања о усвајању дневног реда,, а на другој Ален Шеранић и Анђелка Кузмић изабрани су за потпредсједнике Владе Српске.

Анђелка Кузмић

Друштво

Кузмић: Мљекарством и пољопривредом бавимо се сваки дан

