НСРС о Извјештају о раду Правобранилаштва Српске

У Бањалуци је у току седамнаеста редовна сједница Народне скупштине Републике Српске. Посланици расправљају о Извјештају о раду Правобранилаштва Републике Српске.
Претходно су одржане двије посебне сједнице.
Шеранић и Кузмић потпредсједници Владе Српске
Подсјећамо, посебна сједница Народне скупштине Републике Српске на којој је данас требала да буде разматрана информација о стању у сектору мљекарства и пољопривреде није одржана јер није добила подршку скупштинске већине током гласања о усвајању дневног реда,, а на другој Ален Шеранић и Анђелка Кузмић изабрани су за потпредсједнике Владе Српске.
Кузмић: Мљекарством и пољопривредом бавимо се сваки дан
