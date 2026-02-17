Logo
Large banner

Кузмић: Мљекарством и пољопривредом бавимо се сваки дан

17.02.2026

11:07

Коментари:

0
Анђелка Кузмић
Фото: АТВ

Мљекарством и пољопровредом бавимо се сваки дан, немамо потребу да разговарамо у Скупштини о томе, с обзирим на опредјељење народних посланика, рекла је министарка пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске Анђелка Кузмић.

"Усљед поремећаја на тржишту постигнут је договор о повећању подстицаја. Пратимо стање, само је код "Млијекопродукта" смањена количина окупа. Анекс уговора потписан је до краја марта", навела је Кузмићева на конференцији за новинаре након што посебна сједница Народне скупштине Републике Српске на којој је данас требала да буде разматрана информација о стању у сектору мљекарства и пољопривреде није одржана, јер није добила подршку скупштинске већине током гласања о усвајању дневног реда.

НСРС-28092025

Република Српска

Без посебне сједнице о стању у мљекарству

Подијели:

Тагови :

Анђелка Кузмић

mljekarstvo

poljoprivreda

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Јасенку (29) тумор расте сваког дана, потребна му је помоћ

Друштво

Јасенку (29) тумор расте сваког дана, потребна му је помоћ

59 мин

0
Тешка несрећа у Сарајеву

Друштво

Повријеђена дјевојка стабилнијег здравственог стања

2 ч

0
Потпуна обустава саобраћаја на магистралном путу Сарајево-Фоча

Друштво

Потпуна обустава саобраћаја на магистралном путу Сарајево-Фоча

2 ч

0
Беба новорођенче

Друштво

У Српској рођено 10 беба

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

11

25

Шеранић и Кузмић потпредсједници Владе Српске

11

18

Стевандић: Пресуда Кристијану Шмиту

11

17

Почела је Сиропусна недјеља: Ево шта се никако не смије радити уочи Васкршњег поста

11

13

Кремљ открио детаље о преговорима у Швајцарској

11

12

Ометао саобраћај па надувао 3,9 промила: У центру Бањалуке ухапшен пијани пјешак

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner